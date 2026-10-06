Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.

  • Valjevo, Crveni krst 9-15 časova
  • Novi Pazar, Kulturni centar 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradNAJDUŽE KOLONE U SMERU KA NOVOM BEOGRADU: Gužve ima ali ne i zastoja (FOTO)
jutarnji špic.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU: Troje lakše povređeno u tri udesa
hitna pomoć
BeogradOVE ULICE U CENTRU BEOGRADA DANAS SU BEZ STRUJE: Na spisku i Obrenovac
strujomer-brojilo-struja.jpg
BeogradBESPLATNO U BEOGRADU! Pozorišne predstave tokom "Dečje nedelje" u KC Čukarica
Screenshot 2026-10-04 134903.png