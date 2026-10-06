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U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Beogradu poginuo je 60-godišnji muškarac, rečeno je Beti u Hitnoj pomoći.

Nesreća se dogodila oko 19.30 časova kod Laste, na auto-putu u smeru ka Beogradu.

Dežurne ekipe službe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 129 puta, od čega je 20 intervencija bilo na javnim mestimau.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Kurir.rs/Beta

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