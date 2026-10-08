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Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća” i ovog oktobra organizuje tradicionalnu manifestaciju „Dan otvorenih vrata”, namenjenu najmlađim Beograđanima i njihovim pratiocima, saopštavaju iz ovog gradskog preduzeća.

Manifestacija će biti održana u subotu, 10. oktobra, sa početkom u 9.30 časova u obezbeđenom prostoru Direkcije JKP-a „Gradska čistoća”, na adresi Mije Kovačevića 4.

Od 10 časova će biti održana edukativna Čistkova eko-radionica, gde će najmlađi moći da se upoznaju sa značajem reciklaže i odgovornog odnosa prema životnoj sredini. Poseban deo programa biće posvećen reciklaži i zaštiti životne sredine.

Nakon toga, u 10.20 časova sledi edukativna pozorišna predstava „Reciklosaurusi 2: Misija – čista planeta!”, koja je posvećena edukaciji o reciklaži i zaštiti životne sredine. Mališani će imati priliku da se druže sa svojim omiljenim animiranim likovima Nikolicom Čistilicom, Papirosaurusom, Metalosaurusom, Staklosaurusom, Plastikosaurusom i Prljavosaurusom, koji će u svojim avanturama na zanimljiv način da ih upute kako da doprinesu očuvanju životne sredine. Kroz igru će ih ovi animirani likovi oživljeni u predstavi naučiti šta je reciklaža i zašto je važna, kako se pravilno odlaže otpad, ko su ljudi koji brinu o čistoći prestonice, kako se peru sudovi za odlaganje komunalnog otpada, kako se raščišćavaju deponije, kako se uklanja sneg i šta zajedno možemo da uradimo kako bi Beograd bio još čistiji i uredniji grad.

Foto: Beograd.rs Beoinfo

Od 11 do 13.30 časova predviđena je vožnja mališana omiljenim vozilima „Gradske čistoće” u obezbeđenom krugu preduzeća, što je posebno atraktivno najmlađim Beograđanima. Tom prilikom će klinci moći da uživaju u vožnji omiljenim smećarcima, cisternama, vozilima za zemlju i vodu „amfibijama”, kao i čistilicama i elektrotrotinetima.

Tokom događaja, beogradski školarci i predškolarci, kojima će se pridružiti i drugari sa Kosova i Metohije, imaće priliku da se na zanimljiv i neposredan način upoznaju i sa radom komunalnih radnika i vozača. Takođe, moći će da vide na koji način funkcioniše oprema koja se svakodnevno koristi za održavanje čistoće Beograda.

Za sve mališane koji budu učestvovali u programu ovog edukativno-zabavnog vikenda biće obezbeđeni prigodni pokloni, zdrava užina i osveženje.

Iz „Gradske čistoće” poručuju da je upravo kod najmlađih najveći potencijal za stvaranje pozitivnih navika i razvoj ekološke svesti. Edukacijom dece od najranijeg uzrasta stvaraju se temelji za odgovorniji odnos prema prirodi, otpadu i prostoru u kojem živimo.

JKP „Gradska čistoća” poziva najmlađe Beograđane, drugare iz ostalih delova zemlje i njihove porodice da dođu ovog vikenda, u subotu, 10. oktobra, na druženje i edukaciju, i da saznaju kako zajedno možemo doprineti čistijem i lepšem Beogradu.