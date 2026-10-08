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Centar za kulturu Grocka – ustanova kulture Opštine Grocka raspisuje konkurs za samostalne, autorske i grupne izložbe, kao i umetničke projekte za izlagačku sezonu tokom naredne godine u Rančićevoj kući, galeriji i sedištu ustanove.

Konkurs traje do 31. oktobra, saopšteno je iz ovog centra.

Galerijski prostor Centra za kulturu Grocka nalazi se u originalnom ambijentu Rančićeve kuće (60 kvadratnih metara), staroj varoškoj srpskoj kući s kraja 18. i početka 19. veka. Objekat je zaštićen od Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda kao spomenik kulture od velikog značaja za Republiku Srbiju.

Postavke su prostorno orijentisane u dve prostorije Rančićeve kuće, koje su opremljene izlagačkim vitrinama.

Raspored je idealan za srednje formate i manje umetničke forme, te se zainteresovani izlagači upućuju da koncept izložbe prilagode navedenom prostoru i duhu objekta. Kuća raspolaže i velikom baštom parkovskog tipa, koja se koristi kao letnja muzička scena, ali i izlagački prostor na otvorenom. Video-materijal i instalacije u prostoru dobrodošli su kao dodatni program. Takođe, smatraju se dobrodošlim i prijave koje uključuju interakciju sa osobenim spomeničkim identitetom Rančićeve kuće.

Koncepte sa kojima konkurišu za izlaganje mogu priložiti akademski obrazovani umetnici, kustosi, kolekcionari, članovi renomiranih strukovnih udruženja likovnih i primenjenih umetnosti (ULUS, ULUPUDS), i to one koncepte koje nisu izlagali u Centru za kulturu Grocka u protekle četiri godine.

Konkursna prijava treba da sadrži: podatke o autoru (ime, prezime, adresa, imejl, kontakt telefon), idejni koncept (do 2.000 karaktera), fotografije radova (10 fotografija), podatke o radovima (tehnika, dimenzije, godina nastanka), profesionalna biografija i predlog dodatnih programa ukoliko su planirani tokom trajanja izložbe.

Poželjno je da prijave za konkurs budu u elektronskoj formi. Konkursne prijave sa potrebnom dokumentacijom treba slati na imejl-adresu: rancicevakuca.konkursi@gmail.com do 31. oktobra tekuće godine. Ukoliko umetnici nisu u mogućnosti da dokumentaciju pošalju elektronskim putem, svoju prijavu mogu dostaviti (sa naznakom „Za izlagački konkurs 2027”) poštom na adresu: Centar za kulturu Grocka (Rančićeva kuća), Majevička 9, 11306 Grocka.

Rezultati konkursa biće objavljeni tokom decembra na sajtu i Fejsbuk stranici Centra za kulturu Grocka.

Konkursni materijal neće biti vraćen. Uslovi izlaganja i obaveze izlagača su detaljno definisani, pri čemu ova ustanova obezbeđuje galerijski prostor, postavku, katalog i PR aktivnosti, a umetnik je u obavezi da rad po svom izboru ostavi u zbirci Centra za kulturu.