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Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić poručio je danas, tokom obilaska rekonstruisanog objekta u Ljermontovljevoj ulici u Beogradu, da je nova zgrada Uprave za upravne poslove Policijske uprave za grad Beograd veliki infrastrukturni doprinos kvalitetu usluga koje pruža ova uprava i Ministarstvo unutrašnjih poslova, a koja na godišnjem nivou obradi više od 400.000 zahteva građana za izdavanje ličnih dokumenata.

Kako je rekao Dačić, iako je rekonstrukcija zgrade u Ljermontovljevoj ulici trajala više od dve godine, nakon otvaranja u februaru, ona predstavlja jedan od najmodernijih i najkomfornijih objekata, pre svega za građane koji tu dolaze.

1/11 Vidi galeriju Dačić obišao novu zgradu Uprave za upravne poslove Policijske stanic za Beograd Foto: MUP Srbije

- Beograd je žila kucavica Srbije i najveći broj ličnih dokumenata, tj. onoga što radi Uprava za upravne poslove se odvija ovde u Beogradu. Nekoliko godina je trajalo renoviranje ove zgrade, ona je ponovo puštena u rad u februaru ove godine. Mnogo su bolji uslovi za rad, a ne govorim to samo zbog zaposlenih koji ovde rade, oni su servis građana, već su mnogo bolji uslovi za same građane koji ovde dolaze, da oni sve mogu da završe na jednom mestu, u malo komfornijim uslovima. Mislim da su ovo uslovi na kojima mogu da nam pozavide mnoge druge zemlje u Evropi - istakao je Dačić.

Poželeo uspeh zaposlenima

On je poželeo zaposlenima mnogo uspeha u radu, dodavši da je najvažnije da nije bilo nikakvih primedbi od strane građana.

- Kada pogledate statistiku, a naročito kada dođe letnji period, zaista su velike gužve, imajući u vidu da se svi sete nekoliko dana pred putovanje da im su im istekli pasoši i sve ostalo. Ministarstvo unutrašnjih poslova je zaista spremno da u svakom momentu pruži adekvatnu uslugu građanima kad je reč o onome što spada u delatnost i ovlašćenja Uprave za upravne poslove - poručio je Dačić, precizirajući da to podrazumeva sva dokumenta koja izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, od ličnih karata do putnih isprava, vozačkih dozvola, registracije vozila, oružnih listova, državljanstva itd.

- Veliki je zaista obim posla i mislim da će ova renovirana i kvalitetna zgrada pružiti najbolje moguće uslove za same građane - kazao je Dačić.

Uprava za upravne poslove Policijske uprave za grad Beograd, kako je istaknuto, na nedeljnom nivou obradi oko šest do sedam hiljada zahteva, dok na mesečnom nivou taj broj iznosi više od 30.000 zahteva, odnosno više od 400.000 zahteva u toku jedne godine.