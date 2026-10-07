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Gužve su i na Gazeli i na Brankovom mostu u smeru ka Novom Beogradu, ali i na Trgu Nikole Pašića, kod Skupštine, gde se u dugim kolonama čeka za ulazak u Terazijski tunel.

GSP ide po uobičajenom redu vožnje za radni dan.

1/6 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

I pored savršenih uslova za vožnju, saobraćaj na beogradskim ulicama jutros mili a uvek preopterećena Autokomanda sada deluje poluprazno u odnosu na kolone za Novi Beograd.

AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, ujutru moguća magla pored reka i po kotlinama

Povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijenje saobraćaj, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS). U prvom delu dana moguća je pojava magle i sumaglice pored rečnih tokova i po kotlinama.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Kelebija čekaju pet sati, na prelazu Horgoš pet sati, Batrovci pet sati, Šid pet sati, Bezdan četiri sat, a na Sremskoj Rači - tri sata.