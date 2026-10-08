U pitanju su linije 3A, 25, 26, 35, 50, 63, 65, 75, 82, 101, 202, 310, 502, 533, 612 i 708.
od 10 do 16 časova
POJAČANE LINIJE KA GROBLJIMA U SUBOTU ZBOG ZADUŠNICA: Uvodi se čak i privremena linija 75L, evo odakle polazi
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Redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza koje saobraćaju ka grobljima biće pojačani u subotu, 10. oktobra, od 10 do 16 časova zbog Zadušnica, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.
U pitanju su linije 3A, 25, 26, 35, 50, 63, 65, 75, 82, 101, 202, 310, 502, 533, 612 i 708.
Od 8 do 16 časova, privremeno se uspostavlja i linija 75L (GO Novi Beograd – Bežanijsko groblje) sa dva vozila.
Kurir.rs/Beograd.rs
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