ZVEZDARA, NOVI BEOGRAD, ZEMUN Bez struje danas 7 delova Beograda, spisak najduži u Obrenovcu
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Zvezdara
08:30 - 16:00 DR DRAGE LjOČIĆ: 18-20,9-19, DRAGOSLAVA SREJOVIĆA: 72Lj-76Đ,169I,177V,187A, GRADIŠTE: 40, MIRIJEVSKI BULEVAR: BB,BB,BB,74A,86,41,
09:00 - 15:00 DRAVSKA: 6,14,1,7, KAJMAKČALANSKA: 38, ŽIČKA: 13,
Palilula
08:30 - 16:00 DR NIKA MILjANIĆA: 10-20,15-19, DRAGOSLAVA SREJOVIĆA: 42-58a,70-74,169-171, PROMINSKA: 2-12,1-27, SALVADORA ALjENDEA: 43, Naselje BEOGRAD: DR DRAGE LjOČIĆ: 2-16,1-7,
Voždovac
09:00 - 12:00 Naselje RIPANj: ERČANSKA: 76A-88,27A-31A,35,39-45, PUT ZA ILIĆE: 2-6, PUT ZA KALAJDžIĆE: 12-14A, PUT ZA NESTROVIĆE: 2-20,24-26,1,5-9,13-31A, PUT ZA VODICU: bb,4-8,12-14A,34,1A-13,17,21-39,
Novi Beograd
09:00 - 16:00 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 167A, OMLADINSKIH BRIGADA: 2-4,2-6A, PARISKE KOMUNE: 1-5,
Zemun
08:30 - 12:00 BATAJNIČKI DRUM: BB,261-265,269,283A-287,291-293, POLjOPRIVREDNO DOBRO 13 MAJ: BB,BB,BB,BB,2-12,16-18,24,3-19,25-25A, Naselje BATAJNICA: MAJORA ZORANA RADOSAVLjEVIĆA : 372-374,382, Naselje ZEMUN: BATAJNIČKI DRUM 13 DEO: 301,
10:00 - 12:00 CRNOG DUDA: ,6,5-7,11, GORNjOGRADSKA : 61, SVETOTROJČINA : 18-22A, UGRINOVAČKA: 82-102A,93-117A,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje BARIČ: BUDE DAVIDOVIĆA: 4,28,40-42,43, DUVANIŠTE: 2, KOJEVIĆA KRAJ: 3, KOLONIJA 1.DEO: 0-24,40,180,1-25, OBRENOVAČKI PUT: 0BB-20,24-34,38-54G,72,3-11,15,21-33, PUT POKRAJ PRUGE 1.DEO: 36-36A,40-44,54-58,1000,1,5A,21-21A,27-29, RADNIČKA: 32,52,1, ŽELEZNIČKA: 57, Naselje MISLOĐIN: BAČEVIČKA: 4-12A,60,64-68,1A-5B,63-65, BARIČKI PUT: 40B, BRĐANI: 8-12,20,24-36,44-46,68-72A,76-76A,84-86C,90-92A,102-106,192A-194,1,5-7,13-17B,21,25-27A,33-37,47-49A,59,65,69,197,221, BRĐANSKA: 16-22F,36,46A,50-52,62-64,68,74-78,84A-84H,88A-104,260,1-3A,9,13-21A,27-33,37-41A,49B,53,57A-59,63-65B,73-79B,85,89,97,1111, BRDO: 39,63, BRKIN POTOK: 6,20-24A,30,40-48,56,62,66,72,78,7-9,13A-17B,21-25A,31,35-37A, GVOZDENOVIĆA PUT: 2-2,6-8B,16,20-20A,24,28-46,50,54-56,1-1D,7C-9A,15,21-23,27-31,37-39, JEZERO: 4-6A,10B,14A,186,242,3A-7,183,189,211, JEZERO-VIS: 8-10,3B,11-15, KIK: 2-4C,18-22,30,116A,190,1A-3V,7D-15,19,23,31,163, KOD DOMA: 0BB,75,105,145A,155-155A,177,1111, KOD ŠTALA: 43, KOD T.S: 27, KOD VOJSKE: 0,6-8,60,66,78,112,116-116,128,5,13,25,105,113A,121-125, KOVANČINA: 2,8-12C,36,1-3F,9B-19E,23A-31,39B,83,87B,133-135,1111, KOVANČINA 1 DEO: 18,48,7A-9V,13,17, KOVANČINA 2 DEO: 2-2B,10-12A,16A-18V,28A,1B-3F,19-19G,23-29G,33-33K,37A, KOVANČINA 3.ULICA: 6-10,16-18,100,3-7,11,15, KOVANČINA 4 ULICA: 2-6,14-16,60,1-1H,7,13,19-19A,23, MISLOĐINSKA: 20,26-34A,38-40A,46-52A,56-56A,60,76-78B,82-86,90-94,104-106A,110-114A,122-126A,130,134A-136,140-144B,148,152,160B,284-286A,302-304,5-9,21-21,25-27A,33,37,43,59A-59B,63-63A,75A-81B,89-89A,93-105B,109-117A,131,137-141A,145B-145E,149-157,167,269, MITROVIĆA KRAJ: 12, OBRENOVAČKI PUT: 12-14,28E,32-62,66-84,7,11-15,19-21B,45A,1111B., OSOVLjE: 4,8,21A,25, PUT ZA VODOVOD: 8, SELO: 186,97B, ULICA 1: 24,28, VAGAN: 2,8-16,28,36,11,23A,31,35-37,1111, VINOGRADI: 1-3, VODOVODSKA: 16-16D,26A,5A-7,11D-11G,
Mladenovac
09:00 - 11:00 Naselje VLAŠKA: BEOGRADSKI PUT: 94A,122,144,152,17, MIHAILA PUPINA: 10A,26A, STARI PUT: 25, VLAŠKA: 93,103-103B,
Kurir.rs