Dežurne ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 116 puta, od čega 19 puta na javnim mestima.
Hitna pomoć
NOĆ U BEOGRADU: Muškarac (56) teško povređen u padu sa motora u Paunovoj
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U saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila na Banjici teško je povređen 56-godišnji muškarac, rečeno je u službi Hitne pomoći u Beogradu.
On je povređen pri padu sa motora, a nesreća se dogodila u Paunovoj ulici noćas oko dva sata.
Dežurne ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 116 puta, od čega 19 puta na javnim mestima.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
Kurir.rs/Beta
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