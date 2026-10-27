BEZ STRUJE DANAS U BEOGRADU: Isključenja u ova 3 dela grada počinju od 9 sati
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Zemun
09:00 - 16:00 KARAĐORĐEVA: 8-10,
Mladenovac
09:00 - 14:00 Naselje KOVAČEVAC: KOVAČEVAC: BB, Naselje MLADENOVAC (SELO): PROLETERSKIH BRIGADA: 108, Naselje VELIKA KRSNA: BAGREMOVA: 5, BELUĆANSKA: 8,50,5-5L, CENTRALNA: 4,12,3,15,19, DOLINA ŠEŠIRA: 2A,6,18,24-26,92,17,45,51, DRENOVAČKA: 10,11A-13A, JOVANA DUČIĆA: ,8,50,3,7,21A,53, KOSOVSKIH JUNAKA: ,2,16-18,34,38,3-5,21,33-35,39, NOVA 104: 12,1, NOVA 105: 2,6, NOVA 108: 19A-19B, NOVA 109: 26,1, NOVA 111: 8,18,1A,7,19A,33, NOVA 112: 10,1-3, NOVA 113: ,6-10,1,11,15-17, NOVA 114: 18,5A, NOVA 117: 2,8,18,22,1,9,21, NOVA 119: 6,24,9-11, NOVA 121: 6,1,7, NOVA 124: 8, NOVA 126: 1, NOVA 128: 4,28,19,29,37, NOVA 132: 4A,8,7A,25, NOVA 133: 13, NOVA 136: 2-6,9,15, NOVA 139: 12,3-5,19, NOVA 140: 4,28, NOVA 141: 17, PUT DIMIĆA: 3-5, SREĆKA MAKSIMOVIĆA: ,12-14,26,34,94A,108,114,124,132,150,164,1,9,15,25,39,63A,69,75,93,109-111,127, STEPANJSKA: ,4,16,24,30,38-38,46-48,52-56,62-64,74,13,31,35,39,45-47, SVETONIKOLSKA: 10,38,48,13,19,27,39,55-55, Tomislava Gajića-Toce: 10B,16,28,21, VELIKA KRSNA: ,2-2,8-12,22,30,34,42,50,106,116,128,196,216,300,306,332,702,1-1A,9,15,19,23-25,29-31,47,79,131,135,331,923,
Lazarevac
09:00 - 13:00 Gornji Milanovac: naselje Trudelj (zaseok Kula-prema brdu).
09:00 - 14:00 Aranđelovac: naselje Darosava: ulica Stefana Lazarevića,Koste Abraševića (zaseok Partizani 1-kod škole).
09:00 - 13:00 Gornj iMilanovac: naselje Trudelj (zaseok Matići).
Kurir.rs