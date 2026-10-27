NOVI BEOGRAD BEZ GREJANJA: Veliki kvar na toplovodu u Bloku 21, evo kad će radijatori opet biti vrući!
Potrošači u Novom Beogradu trenutno su bez isporuke toplotne energije.
Toplana "Novi Beograd“ trenutno ne isporučuje toplotnu energiju potrošačima, objavljeno je na sajtu JKP Beogradske elektrane - privremeno je obustavila proizvodnju toplotne energije zbog kvara na toplovodu u bloku 21.
Grejanje trenutno nemaju potrošači koji se snabdevaju iz tog toplotnog izvora. Redovna isporuka biće nastavljena u narednih nekoliko sati, saopštilo je JKP Beogradske elektrane.
Očekuje se da će potrošači iz novobeogradskih blokova 42, 43, 21, 22, 23, 19a, 19, 20, 12, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, delova blokova 29, 30, 11a, 11c, 9a, kao i deo Karađorđevog trga u Zemunu, grejanje dobiti u večernjim satima.
Svi ostali toplotni izvori "Beogradskih elektrana“ (13 toplana i 15 kotlarnica), kako se dodaje, isporučuju toplotnu energiju.
Kvarove je, kako navode, moguće prijaviti isključivo pozivom na broj telefona Servisnog centra grada Beograda 11-0-11.
Kurir.rs