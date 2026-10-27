Dve osobe su teže povređene u dva odvojena incidenta koja su se protekle noći dogodila u Beogradu, rečeno je iz Hitne pomoći.
Hitna pomoć
7 SAOBRAĆAJKI U BEOGRADU! Burna noć za lekare Hitne: Ubadanje u Surčinu, a u Neznanog junaka teška povreda oka
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Kod Surčina je hladnim oružjem povređen 40-godišnji muškarac koji je prevezen u KBC Bežanijska kosa, a u Ulici Neznanog junaka muškarac je zadobio težu povredu oka.
U Beogradu se dogodilo ukupno sedam saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo teže povređenih.
Dežurne ekipe intervenisale su 189 puta, od čega 45 puta na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
Kurir.rs
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