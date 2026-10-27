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Kod Surčina je hladnim oružjem povređen 40-godišnji muškarac koji je prevezen u KBC Bežanijska kosa, a u Ulici Neznanog junaka muškarac je zadobio težu povredu oka.

U Beogradu se dogodilo ukupno sedam saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo teže povređenih.

Dežurne ekipe intervenisale su 189 puta, od čega 45 puta na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Kurir.rs

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