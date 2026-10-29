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Pod pokroviteljstvom Grada Beograda i Sekretarijata za sport i omladinu u subotu, 31. oktobra, u SC-u „Rakovica” biće održano tradicionalno nadmetanje mladih hokejaša i hokejašica na travi za „Trofej Beograda 2026” u hokeju na travi za muškarce i žene, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.

Takmičenje se održava u organizaciji Saveza hokeja na travi Beograda u 9 časova, svečano otvaranje je u 12.30, a dodela pehara i medalja u 17 časova. Na ovogodišnjem „Trofeju Beograda” učestvovaće 90 takmičara.

Osim takmičara iz Srbije, na ovogodišnjem „Trofeju Beograda” očekuju se i takmičari iz Bugarske i Hrvatske.

Prema tradiciji, nakon takmičenja biće dodeljeni pobednički pehari Sportskog saveza Beograda, proglašeni najbolji igrač i najbolji strelac, kao i najbolji golman „Trofeja”.