Slušaj vest

Grad Beograd dobio je građevinske dozvole za drugu i treću fazu potceline 1.9 Linijskog parka, za koje je predračunska vrednost radova ukupno oko 93,4 miliona dinara bez PDV-a.

Za drugu fazu, za koju je dozvola izdata 21. oktobra, predviđeni su izgradnja zelenih površina, pešačke staze i trga, kao i zadržavanje tri postojeća objekta u Ulici Poenkareovoj. Predračunska vrednost radova iznosi 38,96 miliona dinara bez PDV-a.

Radovi će se izvoditi na građevinskoj parceli površine 2.510 kvadratnih metara, formiranoj od katastarskih parcela 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9 i 30/60 u katastarskoj opštini Palilula. Pristup postojećim objektima zadržava se iz Poenkareove ulice, a biće omogućen i pešačkom stazom kroz park. Njihova rekonstrukcija nije obuhvaćena ovom dozvolom.

Za treću fazu, za koju je građevinska dozvola izdata 20. oktobra, planirana je izgradnja zelenih površina i pešačke staze. Radovi su procenjeni na 54,41 milion dinara bez PDV-a, a obuhvataju parcelu površine 1.349 kvadratnih metara, formiranu od katastarskih parcela 30/59 i 42/17 u KO Palilula. Glavni pešački ulaz predviđen je iz Poenkareove ulice.

Obe faze deo su potceline 1.9 Linijskog parka, koja je planiranom kontinuiranom pešačkom stazom povezana sa ostalim potcelinama ovog projekta.

Investitor je Grad Beograd, odnosno Sekretarijat za investicije. Projektnu dokumentaciju izradio je Mašinoprojekt Kopring, dok je tehničku kontrolu obavio Hidroprojekt saobraćaj.