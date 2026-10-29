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U prethodna 24 sata lekari Hitne pomoći obavili su 650 pregleda na teritoriji grada Beograda, rečeno je Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) za RTS.

Ukupno je povređeno 176 osoba, a zabeleženo je 20 saobraćajnih nezgoda.

Iz VMA su istakli da je u prethodna 24 sata uočen i veliki broj prijema, čak 85, što je, kako kažu, mnogo veći broj u odnosu na prethodne dane.

Dodali su da je veliki broj povreda nastajao na građevinskim radovima, kao i tokom poljoprivrednih radova.

Za pomoć se javljao i veliki broj hroničnih bolesnika.