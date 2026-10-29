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U Centru hitne pomoći Vojnomedicinske akademije tokom jučerašnjeg dana i protekle noći obavljeno je 650 pregleda, a 85 pacijenata primljeno je na bolničko lečenje.

Zabeleženo je i 176 povreda u različitim okolnostima, kao i 20 saobraćajnih nezgoda.

Glavni dežurni hirurg VMA, pukovnik prof. dr Momir Šarac, izjavio je da je neuobičajeno veliki broj pacijenata primljenih u Hitnu pomoć zahtevao hospitalizaciju. Od ukupno 85 primljenih, 45 pacijenata zbrinuli su hirurzi, dok je 40 primljeno na klinike internističke grupe.

Povrede su nastajale tokom građevinskih i poljoprivrednih radova, ali i u kućnim uslovima, prilikom padova niz stepenice, u kupatilu i tokom svakodnevnih aktivnosti. Posebno su bili opterećeni ortopedi, zbog velikog broja povreda, naročito kod starijih osoba.

Teško povređeni

Među teže povređenima je pacijent iz Sopota, koji je tokom poljskih radova pao na poljoprivrednu mašinu.

"Došlo je do rupture slezine, pacijent je operisan i u dobrom je stanju, nalazi se u našoj jedinici hirurške intenzivne nege", kaže za RTS doktor Šarac. Dodao je i da je pacijent operisan je i da se nalazi u stabilnom stanju na odeljenju hirurške intenzivne nege.

U Jakovu je kamion udario pešaka, koji je zadobio povredu kičme. Nakon zbrinjavanja neurohirurga, i ovaj pacijent nalazi se na intenzivnoj nezi u stabilnom stanju.

Doktor upozorava: Otok jedne noge

Lekari su imali pune ruke posla i u oblasti urgentne interne medicine. Zbrinuto je sedam pacijenata sa akutnim infarktom miokarda, koji su lečeni u angio-sali. Prema rečima dr Šarca, među pacijentima je bilo i onih sa pogoršanjem hroničnih plućnih i srčanih oboljenja.

Dr Šarac rekao je za RTS i da otok noge može biti znak ozbiljnog vaskularnog problema, uključujući duboku vensku trombozu. Iako svaki otok ne ukazuje na trombozu, posebno je značajno obratiti pažnju na otok jedne noge, naročito ako je praćen bolom.

"Što se tiče otoka noge, svaki otok ne ukazuje na trombozu, ali budi sumnju. Tako da, kada pacijenti imaju otečenu nogu, u svakom slučaju zaslužuju jednu dijagnostičku obradu. Prvo, da ih pogleda vaskularni hirurg, a nakon pregleda ćemo odlučiti da li radimo nešto od dodatne dijagnostike", kaže doktor.

Doktor Šarac objašnjava da je prvi znak duboke venske tromboze kada se pojavi i bol u otečenoj nozi. Pacijenti se potom šalju na ultrazvuk ili "Dopler" i tu se utvrđuje da li vena ima trombozu ili ne.

"Ukoliko utvrdimo da ima trombozu, moramo preduzeti agresivne mere lečenja da bismo sprečili nasilnu komplikaciju."

Kurir.rs/Blic/RTS

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