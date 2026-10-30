Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
isključenja vode
BEZ VODE SKORO ČITAV DAN: Danas isključenja u ovom delu Grocke od 8.30 do 18 sati
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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Grocka, u petak, 30. oktobra 2026. godine, od 8.30 do 18 sati, bez vodeće ostati potrošači u delu naselja Leštane – Novom naselju oivičenom ulicama: Bulevarom revolucije (Smederevski put), Petra Kočića, Živka Živkovića, Save Kovačevića i Dušana Petrovića Šaneta.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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