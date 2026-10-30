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Klizački savez Beograda organizuje takmičenje „Trofej Beograda 2026”, koje će biti održano 31. oktobra i 1. novembra u Ledenoj dvorani „Pionir”, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.

Na takmičenju se očekuje učešće oko 100 takmičara i takmičarki različitih uzrasnih i takmičarskih kategorija, od najmlađih uzrasta do seniorske konkurencije, uključujući i sinhrono klizanje.

Tokom dva takmičarska dana, publika će imati priliku da prati atraktivne nastupe koji objedinjuju sportsku veštinu, preciznost, umetnički izraz i timski rad na ledu.

Takmičenje se realizuje pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu.

Ulaz za publiku je slobodan, a za više informacija o ovom događaju zainteresovani se mogu obratiti na mejl: belgradeskate@gmail.com.