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Večeras nešto nakon 17.30 časova došlo je do sudara autobusa gradskog prevoza na liniji 52 i autobusa koji je ispred njega bio

parkiran.

U trenutku sudara autobus je bio pun putnika.

- Deluje mi da je vozač pedesetdvojke dezorijentisan, ne znam da li ima nekih zdravstvenih problema ili je pod dejstvom alkohola

- rekao je očevidac nesreće.

U ovom trenutku se čeka da na lice mesta dođe policija i Hitna pomoć, te da se utvrdi da li je neko od putnika povređen.