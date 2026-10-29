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Večeras nešto nakon 17.30 časova došlo je do sudara autobusa gradskog prevoza na liniji 52 i autobusa koji je ispred njega bio
parkiran.

U trenutku sudara autobus je bio pun putnika.

- Deluje mi da je vozač pedesetdvojke dezorijentisan, ne znam da li ima nekih zdravstvenih problema ili je pod dejstvom alkohola
- rekao je očevidac nesreće.

U ovom trenutku se čeka da na lice mesta dođe policija i Hitna pomoć, te da se utvrdi da li je neko od putnika povređen.

Kurir.rs/Republika

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