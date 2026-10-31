ISKLJUČENJA STRUJE U BEOGRADU: Radovi zahvataju više opština, evo gde neće biti električne energije
Zbog izvođenja planiranih radova bez snabdevanja električnom energijom ostaće sledeći potrošači:
Spisak opština i ulica koje će u navedenom periodu ostati bez struje:
- Stari grad 8.30 - 14.00 KRALJA PETRA: 9-11,
- Zvezdara 8.30 - 14.00 AHMETA ADEMOVIĆA: 4-24, 1-13, 19-21, DRAGOSLAVA ĐORĐEVIĆA-GOŠE: 8A-12, ĐANGA RAJNHARTA: BB, BB, 4-8, 12, 20-26, 17, 23, JOVANA JANIĆIJEVIĆA BURDUŠA: 2-6, 1-9, JULA BRINERA: 6-8, 12A, 3-11A, 15-19, 23, TAGORINA: 2-8, 3-9, VLASTIMIRA PAVLOVIĆA-CAREVCA 2-4, 8-10, 1-3A, 9-9A, ZAGRAĐE: 20-26, 30-38, 48A, 1-5, 15-15A, ŽARKA JOVANOVIĆA: 2-8, 1, 5-7A, Naselje MIRJEVO: ORLOVSKA: 7, ŠEJKINA: BB, 44B-56, 25-25A, 31-35B,
- Voždovac 8.30 - 14.00 KSENIJE JOVANOVIĆ: 2-12, MIJATA MIJATOVIĆA: 2-4, 8-14, 1-5, 9-11, 19G-19I, STANISLAVE PEŠIĆ: 6-8, 12, 1, 5-9, ZAPIS: 4-12, 16-18, 1-3, 7-9, 13,
- Voždovac 9.00 - 12.00 Naselje RIPANJ: ERČANSKA: 76A-88, 27A-31A, 35, 39-45, PUT ZA ILIĆE: 2-6, PUT ZA KALAJDŽIĆE: 12-14A, PUT ZA NESTROVIĆE: 2-20, 24-26, 1, 5-9, 13-31A, PUT ZA VODICU: bb, 4-8, 12-14A, 34, 1A-13, 17, 21-39,
- Rakovica 8.30 - 14.00 ACE SIMIĆA: 28, 32, 39-41, AGARUŠKA: 2-6, 1-3, 7-9, ALANA TJURINGA: 4-6, 12-14, 5-11, ALEKSANDRA NEVSKOG: 6, 5, 9-11, ANDRE JOVIĆA: 2-12, 16-30, 5, ARHITEKTE ILKIĆA: 4-16, 3-5, 9-13, 17-21, BOBANA MILIĆA: 2-4, 12, 16-20, 1, 5-9, BOŽIDARA FERJANČIĆA: 2-8, BRANIVOJA JOVANOVIĆA BRANE: 2, 8-16, 1-15, CARA ROMANOVA: 2, 6-20, 24-28, 1-3, 7-13, 17-27, 35, DARINKE BOROVIĆ: 8, 3-7, 11, 15, DARJE KOROPKINE: 8-10, 14-16, 5-15, DELFE IVANJIĆ: 4-14, DIMITRIJA ISAILOVIĆA: 4-8, 34Đ, 5, DR SELIMIRA ĐORĐEVIĆA: 6-12, 1-7, 11-29, DR. ANDREJKE: 2, 6-8, 1, 5-7, 11, DR. ČAJKANOVIĆA: 2-8, 12, 16-26, 30, 34-36, 3-5, 9-19, 23-25, DRAGE GAVRILOVIĆ: 2-4, 8-14, 1-9, DRAGOMIRA FELBE: 8-12, 3-11, DŽONA FRONTINGHAMA: 4-6, 10, 5-7, 13-17, FJODORA FJODOROVIČA ŠLJUGE: 8, 9, GAMINSKA: 14-20, GATAČKA: 2-16, 20-24, 3, 11, GENERALA PETROVIĆA: 6, 3-5, 15, GORSKA: 4-14, 1-3, 7-11, 21-23, GUSLARA PERUNA: 14A-16, 39-51, 55-57, IGNJATA BAJLONIJA: 2-8, 1-7, ILIJE GOJKOVIĆA: 2-32, 7-9, JELENE ŠAULIĆ BOJOVIĆ: 2-14, 3-11, KAPABLANКINA: 2, 3-9, KEISUKE OBA: 6, 10, 1-11, KOSTE MILIĆEVIĆA: 4, 10-16, 1, 7-11, KOSTREŠKA: 2-10, 1, 5-7, KOZAČKA: 32, 40-42, 37-39, LEKSA SAIČIĆA: 4-8, 1-5, 9-11, LINDENMAJEROVA: 8-10, 14-18, 5, LJILJANE ŽIKIĆ: 2, 10, 3, 7, MAJA GLAVE: 3-9, MARKA STOJKOVIĆA: 2-8, 14-18, 1-3, 11-21, MIHAILA IVANJIKOVA: 2-10, 5-11, MILANA GAJIĆA: 2-10, MILANA KAPETANOVIĆA: 4, 8, 7-15, MILISAVA LUTOVCA: 4, 8-14, 3, 7-15, MILJAKOVAČKE STAZE: 4-6, 10-32, 38-40A, 44A-46, 50-52, 86-92K, 100-100G, 128V, 1-15, 19-21, 25-31, 35-37A, 41-45, 49-53V, 57-65, 101-103, 107, 111A, 147, 151-151, MILJAKOVAČKI IZVORI: 2-8, 12-18, 22-32, 1-3A, 7-15C, 19-21, 25-33, MILOŠA GOLUBOVIĆA: 4B-6, 3, MINE KARADŽIĆ: 6, 10-12, 18-34, 1-3, 7-11, 15-21, 25, MIROSLAVA MIKE MIKEROVIĆA: 2-6, 1-5, MITROPOLITA MIHAILA: 6-10, 14-18, 24, 3-11, 21, 25-27, MUTIMIROVA: 13-17B, 25-27, NIKOLAJEVIĆEVA: 4, 8-20, 7-9, NIKOLE BIŽUMIĆA: 1-3, 7, OLIV KING: 4-12, 20, 24-26, 13-23, OŠLJAČKA: 2-6, 1-3, 9-11, OSLOBOĐENJA: 10, 1, PANTE MIHAJLOVIĆA: 2, 9-25, 29-31, PATRIJARHA DIMITRIJA: BB, bb, bb, 24, 32A-46A, 66A-66B, 98A-100D, 61A-79, 93-93A, 97-101, 121-121Ž, PATRIJARHA JOANIKIJA: 71-71G, 75G-79G, PAVLA SOFRIĆA: 16, 7-9, 13, PEĆKA: 2-12, 1-33, PLAVSKA: 2-4, 1-5, 9, 13-15, PREKOBROJNIH PUKOVA: 2-4, 12, 1-5, 9, RAKOVAČKIH RUDARA: 4-20, 28-40, 48, 3-5, 9-11, 15-21, 25-29, ŠEKULARSKA: 2-10, 5, 9, 15, SERDAR JOVANA MIĆIĆA: 1-3, SLAĐANE STANKOVIĆ: 2-12, SRPSKIH SERDARA: 2-6, 1-9, SUNČEV BREG: 6, 3, 9-11, VASOJEVIĆKA: 2-10, 1-11, VELJKA RADENOVIĆA: 16, 1-11, 15, VITEZA PAVLA ORLOVIĆA: 2, 3-5, VOJVODE DRAŠKA POPOVIĆA: 4-6, 10-10, 14, 1, 5-7, 11, VOJVODE JOVANA STOJKOVIĆA: 4-6, 1-7, 11, VOJVODE PLAMENCA: 14-24, 28-32, 36, 48-70, 74-80, 84-86, 17-21, 25, 35, 41-43, 47, ZLATANA VAUDE: 4-16, 9-13, Naselje BEOGRAD: MILJAKOVAČKA: 4-6, 10-12, 16-16A, 22-26, 30-30A, 1-11, 15-15G, 25-27V, MILJAKOVAČKE ŠUME: 4, 1-15, MILJAKOVAČKI VINOGRADI: 34-38, 1-5, 9, 13, 17-19, 23-27A, 31-35A, 39-45, MILJAKOVAČKO BRDO: 6-10, 14, 18-22, 34-40, 3, 7-7G, 11, 19-23, 69, Naselje MILJAKOVAC: MILJAKOVAČKE LIVADE: 4-6B, 18B, 24-44, 48-54, 58-60, 1-3, 9-19, 29-35, 39, 43, 47-49, 87-89, 93-97, Naselje RAKOVICA: BRANKE ĐUKIĆ: 2-6, 12, 1-3, ELSE IGNIS: 2, 6, 1-5, Naselje RESNIK: EMANUELA LASKERA: 2-6, 14, 18, 22, 32, 44-52, 66, 70, 1, 15, 35, 39, 45-47, 57, KRUŽNI PUT: 2, VELJKA STANOJEVIĆA: 8, 7,
- Rakovica 8.30 - 16.00 Naselje RESNIK: JOSIPA TELAREVIĆA: 43B, LIČKIH BRIGADA: 2-6, 3-7V, 35A-35K,
- Novi Beograd 9.30 - 17.00 DELIBLATSKA: 2-4, 1-5, DOBANOVAČKA: 2, 1, OBRENOVAČKA: BB, 2-10, 1-3, RUMSKA: 4-8, 13-29, ŠIDSKA: 2-14, 3-9, SRBOBRANSKA: 4, 1-3, SURČINSKA: 6D, 38, 116-118B, 5A, 9B-9N, 15A, 21A-21C, SURČINSKI PUT: 20G, 9A, 21G, TELEČKA: 2-6, 1-5, VAJARSKA: 13-15, VLASINSKA: 1-7, Naselje NOVI BEOGRAD: KAZANDŽIJSKA: 4, 8-10, 1, 9, 15,
- Zemun 8.30 - 12.30 EMILIJE JAKŠIĆ: 26-32, 19-55, LAZARA MAMUZIĆA: 18-26V, 30-32, 36, 11-33, MIHAILA VUKŠE: 2-18, 1-33, MILENKA VERKIĆA: 2-34, 1-17, PETRA JOVOVIĆA: 27-33, SVETOZARA PAPIĆA: 1-3D, VERE DIMITRIJEVIĆ: 10-32,
- Obrenovac 8.30 - 14.00 Naselje OBRENOVAC: INDUSTRIJSKA ZONA: 0BB, NEMANJINA: 232, 250, 266, 183, Naselje UROVCI: BOGOLJUBA UROŠEVIĆA-CRNOG: 2, 26, 40, 44B, 222, 15, 23-25, 47, BREŠTANSKA: 266-268, GAJ: 0, 14, 102A, 234, 240, 244, 248-252, 260-262, 266, 320, 394-396, 9-9A, 241-255, 259, 295-295A, 395, 399-401, INDUSTRIJSKA ZONA: 4, 1, 15A, MAJDANSKA: 0, 16, 20A, 28, 40, 210, 214-216, 220, 224, 228-230, 234, 1-5, 9A-9B, 15-17A, 37H-39, 209-215A, 221-227, 231, 255, 317, SELO: 206, UROVAČKA: 208, 207, 229, 1111,
- Mladenovac 9.00 - 13.00 Naselje MEĐULUŽJE: MEĐULUŽJE: 8A, 62, 68, PAJE JOVANOVIĆA: 43, STEFANA NEMANJE: 54D-64, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): KAJMAKČALANSKA: 53, MALI PROLAZ: 2-18, 24-26, 32, 36, 44, 54-56, 62-66, 70, 74-76, 1-7, 11-19, 23-29, 45A-47, 51, 55, 59,
- Stari grad 10.00 - 13.00 Kralja Petra 19-21
- Lazarevac 9.00 - 11.00 Naselje Vrbovno-Vikendaši
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