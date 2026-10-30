Slušaj vest

Poslednji radni dan u nedelji za većinu građana, ali i popodnevni špic, doneli su saobraćajni kolaps u Beogradu. Gužve su se formirale na gotovo svim glavnim saobraćajnicama u gradu.

Očekivano, najduže kolone zbog gužve u Beogradu su na moto-putu (nekadašnji auto-put) kroz Beograd, i u smeru ka centru i ka Novom Beogradu, gde vozila mile u kolonama dugim skoro 20 kilometara.

Foto: Naxi kamere printscreen

Kao što se može videti na fotografijama sa gradskih kamera i Gugl mapa, najveće gužve trenutno su na Pančevačkom mostu, ali i na delu moto-puta kroz Beograd od petlje kod Bežanijske kose, preko Autokomande, do Dušanovca.

Gužva se ka Beogradu iz smera Pančeva pravi u dva kraka, iz smera Zrenjaninskog puta gde je kolona duža i Pančevačkog puta, gde je gužva znatno manja.

Foto: Naxi kamere printscreen

U Novom Beogradu saobraćaj je usporen na deonici Surčinske ulice, na deonici moto-puta, ali i kod TC Ušće u smeru ka Brankovom mostu.

Saobraćaj se u centar grada saobraćaj se otežano odvija u Takovskoj i Nemanjinoj ulici.

Foto: Naxi kamere printscreen

Saobraćaj se sporadično usporeno u Ulici Jurija Gagarina. Takođe, pojačan intenzitet saobraćaja je i na kružnom toku Slavija, ali gužve ima i na Mostu na Adi.