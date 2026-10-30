Beograd dobija novu adresu za ljubitelje dobre hrane, neobičnih ukusa i autenticnih kineskih specijaliteta. Kineska četvrt u Beogradu otvara u subotu 31. oktobra svoja vrata posetiocima i poziva ih na celodnevno gastronomsko putovanje kroz bogatstvo kineske kuhinje. Manifestacija Food Art Subota, u organizaciji Kineskog kulturnog centra, prilika je da Beograđani i njihovi gosti otkriju jedan novi deo grada, upoznaju restorane Kineske četvrti i zavire u svet tradicionalnih kineskih jela, delicija i kulinarskih veština.

-Posetioci će imati priliku da upoznaju veštinu koja spaja preciznost, kreativnost, strpljenje i estetiku, dok će čajna ceremonija predstaviti deo bogate kineske tradicije i kulture gostoprimstva. Nakon prezentacija, sledi sajam kineske hrane, na kojem če restorani iz Kineske četvrti predstaviti svoje specijalitete. U formi manjih porcija, posetioci će moći da probaju različita jela, otkriju nove omiljene ukuse i upoznaju raznovrsnost kineske gastronomske ponude - od tradicionalnih recepata do specijaliteta koji se retko sreću na beogradskim trpezama. Ovo nije samo gastronomski događaj - to je poziv da se otkrije novo gradsko mesto susreta kultura, tradicije i savremenog života. Jer, ponekad je za upoznavanje jedne zemlje dovoljno da sednete za njen sto i probate nešto što do tada niste imali priliku - kažu organizatori.