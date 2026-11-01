Zbog planiranih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, u četvrtak, 1. oktobra 2026. godine, u periodu od 8.00 do 16.00 sati, bez vode će ostati potrošači u naselju Vranić u opštini Barajevo, kao i u naseljima Vrbovno i Stepojevac u opštini Lazarevac.