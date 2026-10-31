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Zbog produžetka radova na izgradnji fekalne kanalizacije u Banatskoj ulici u Zemunu, ova saobraćajnica ostaje zatvorena sve do 31. decembra 2026. godine, zbog čega vozila sa linija javnog prevoza 85, 103, 105L, 112 i 612 nastavljaju da saobraćaju izmenjenim trasama.



Faza 2 – radovi u ovoj fazi podrazumevaju potpuno zatvaranje za saobraćaj ulice Banatska na delu od zone raskrsnice sa ulicom Cara Dušana do zone raskrsnice sa ulicom Niška (slobodna raskrsnica). Radovi u ovoj fazi će se izvoditi u periodu od 06.08. do 01.09.2026. godine.

Tokom izvođenja radova u svim fazama vozila javnog prevoza će saobraćati na sledeći način:

Linija br. 85 će u smeru ka Banovom brdu saobraćati ulicama Cara Dušana, Filipa Višnjića, Ugrinovačka i dalje redovno, dok će u smeru ka Borči saobraćati ulicama Ugrinovačka, Autoput za Novi Sad, Spoljna magistralna tangenta, Pupinov most i dalje redovnom trasom;

Linije br. 103, 105L i 112 će u smeru ka terminusu "Zemun (Bačka)" saobraćati ulicama Cara Dušana, Filipa Višnjića, Ugrinovačka, Bačka do termunusa "Zemun (Bačka)", dok će u smeru ka Borči i Ovči saobraćati od terminusa "Zemun (Bačka)" ulicama Bačka, Ugrinovačka, Autoput za Novi Sad, Spoljna magistralna tangenta, Pupinov most i dalje redovnim trasama;