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Tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su dve osobe lakše povređene, saopšteno je iz službe Hitne pomoći.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 19.43 sati na Autokomandi lakše je povređena jedna osoba, koja je prevezena u Urgentni centar.

Pešak (70) je lakše povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 19.56 sati, u Ulici Maksima Gorkog, i on je prevezen u Urgentni centar.

Hitna pomoć je tokom protekle noći imala 126 intervencija, od kojih su 22 bile na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici.

Kurir.rs/Tanjug

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