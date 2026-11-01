Hitna pomoć je tokom protekle noći imala 126 intervencija, od kojih su 22 bile na javnom mestu.
Beograd
NOĆ U BEOGRADU: Dvoje povređenih u dve saobraćajke na Autokomandi i u Maksima Gorkog
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Tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su dve osobe lakše povređene, saopšteno je iz službe Hitne pomoći.
U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 19.43 sati na Autokomandi lakše je povređena jedna osoba, koja je prevezena u Urgentni centar.
Pešak (70) je lakše povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 19.56 sati, u Ulici Maksima Gorkog, i on je prevezen u Urgentni centar.
Hitna pomoć je tokom protekle noći imala 126 intervencija, od kojih su 22 bile na javnom mestu.
Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici.
Kurir.rs/Tanjug
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