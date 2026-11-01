Dečak je, mešanac bišona i maltezera, i po proceni veterinara, ima oko godinu i po dana.
Beograd
OVAJ MALIŠA TRAŽI DOM: Ovako sićušan nađen je sam na ulici u Beogradu, liči na plišanu igračku a ima godinu i po (FOTO)
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Ovaj mališa, koji više liči na plišanu igračku nego na psića, pronađen je na ulici u Beogradu i sada traži svoj zauvek dom i porodicu koju će voleti.
Dečak je, mešanac bišona i maltezera, i po proceni veterinara, ima oko godinu i po dana.
Foto: Objavi, pomozi, spasi, udomi, Facebook Printscreen
Kuca se nalazi u Beogradu a prema opisu na popularnoj Fejsbuk grupi "Objavi, pomozi, spasi, udomi", obožava decu.
Foto: Objavi, pomozi, spasi, udomi, Facebook Printscreen
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