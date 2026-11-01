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Ovaj mališa, koji više liči na plišanu igračku nego na psića, pronađen je na ulici u Beogradu i sada traži svoj zauvek dom i porodicu koju će voleti.

Dečak je, mešanac bišona i maltezera, i po proceni veterinara, ima oko godinu i po dana.

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Foto: Objavi, pomozi, spasi, udomi, Facebook Printscreen

Kuca se nalazi u Beogradu a prema opisu na popularnoj Fejsbuk grupi "Objavi, pomozi, spasi, udomi", obožava decu.

Screenshot 2026-11-01 095335.png
Foto: Objavi, pomozi, spasi, udomi, Facebook Printscreen

Kurir.rs/Facebook Objavi, pomozi, spasi, udomi 

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