U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.
bez vode
OVAJ DEO VOŽDOVCA VEČERAS JE BEZ VODE: Spremite zalihe, mogući prekidi i slabiji pritisak od 22 do 6 ujutru
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Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Voždovac do subote, 7. novembra 2026. godine.
Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22 do 6 sati osetiće sledeći potrošači:
3/4.11.2026. godine – deo rejona oivičen auto-putem od Dušanovačke pijace do Ulice Vojislava Ilića, Kružnim putem i Zaplanjskom ulicom.
U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.
Kurir.rs
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