KAKO ĆE RADITI PRODAVNICE U BEOGRADU ZA DAN PRIMIRJA: Dežurni objekti imaju poseban raspored, a evo šta je sa pumpama
- Dežurne prodavnice u Beogradu 10. novembra rade najmanje od 9 do 18 sati, a 11. novembra od 9 do 12 sati.
- Benzinske pumpe na državnim i opštinskim putevima rade 24 sata, dok ostale pumpe moraju najmanje od 6 do 20 sati.
Firme koje obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji Beograda, prema odluci o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji Beograda kojom se uređuje radno vreme trgovinskih formata i zanatskih objekata na Dan primirja u Prvom svetskom ratu, imaju poseban raspored rada, saopštio je Gradski sekretarijat za privredu.
Shodno tome u utorak 10. novembra, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana, hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i drugo, moraju da rade najmanje u vremenu od 09 do 18 sati.
U sredu 11. novembra kada se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 09 do 12 sati a istog dana, nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana, i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.
Benzinske pumpe u vreme državnog praznika, na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda, rade od 00 do 24 sata, a ostale benzinske pumpe u gradu najmanje od 06 do 20 sati.
Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.
Svi trgovinski i zanatski objekti u dane državnih praznika mogu biti otvoreni i raditi duže od pomenutog radnog vremena, navedeno je u saopštenju.
Kurir.rs/Tanjug