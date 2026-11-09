ISKLJUČENJA STRUJE U BEOGRADU: Ove četiri opštine biće bez struje, spisak je dugačak
Zbog izvođenja planiranih radova bez snabdevanja električnom energijom danas ostaju sledeći potrošači:
Palilula 09:00 - 15:00 Naselje BORČA: BEOĆANSKA: 20A, MIHAILA PETROVIĆA: 6-12R,7-13,25-27, PETKOVAČKA: 2D-4A,8-12,16-18,5-7,13A-15,19,25, VASE POMORIŠCA: 4J,8A,12,18-18A,28,9A,21-23A,43-51,71-71B,85, ZRENJANINSKI PUT: 150-150T, Naselje BORČA - Guvno: VASE POMORIŠCA: 42-44,48-54,64-66,70-84B,29-37A,55,59,63,77,
Savski venac 12:00 - 14:00 BIRČANINOVA: 2-2A, HAJDUK-VELJKOV VENAC: BB,BB,7, RISANSKA: 3, SARAJEVSKA: 2-6,1-9,
Voždovac 09:00 - 12:00 USTANIČKA: 86,
Zemun 08:30 - 10:30 AUTOPUT ZA ZAGREB: 20G-22E, CVIJIĆEVA: 55-61,69-71,77-79A,91-93,111,115-117, Naselje PLAVI HORIZONTI: MILANA REŠETARA : 1B,
Obrenovac 09:00 - 13:00 Naselje LJUBINIĆ: IVOVIĆA KRAJ: 2B, LIPOVICA: 2A, Naselje Orašac: DUBRAVE: 3G, GORNJI KRAJ: 48,86A-90,96-108,112-120,136,140,73,77,81A-83,87-91,95,101-101A,105,109-115,119-121, KOD ŠKOLE: 0,35, KOD T.S.: 194,173, MILJKOVIĆA PUT: 0,98A, ORAŠAC: 0,1,1111BB, ORAŠAC DONJI KRAJ: 0-0BB,34,74,114-114A,148,160-160A,166,170,174-180,184,188-200,206-210,214-228,258,312,165-177,181-185,189,193-203,207-209,213-215,223-227C,233,279, ORAŠAC MUZIČKA KOLONIJA: 0,126-130,144,135-139,145B, PUT ZA BANJANE: 0,7A,157D, PUT ZA DOM: 124A,123-125,143, PUT ZA LJUBINIĆ: 3-5, PUT ZA VUKIĆEVICU: 1B, ŠEVAR: 0-2D,6-10A,14-16,20-22,26-34A,38-40,46,78-80,122A,140-142,148B-150,340,1-3,7A-29A,33-33,41,45-47,79,127,145-149,