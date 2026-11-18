VEČERAS NA REDU OVAJ DEO VRAČARA: Raspored po danima za ispiranje vodovodne mreže
Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Vračar do petka, 20. novembra 2026. godine. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22 do 6 sati osetiće sledeći potrošači:
18/19.11.2026. godine – u delu rejona oivičenom ulicama Maksima Gorkog, Južnim bulevarom, Grčića Milenka, Žičkom i Cara Nikolaja II i
19/20.11.2026. godine – u delu rejona oivičenom ulicama Makenzijevom, Maksima Gorkog, Južnim bulevarom i Bulevarom oslobođenja, kao i na potezu Južnog bulevara sa pripadajućim ulicama (od Autokomande do Grčića Milenka).
U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.
Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.
Kurir.rs