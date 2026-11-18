DANAS JE BEZ STRUJE OVIH 9 DELOVA BEOGRADA: Spisak ubedljivo najduži u ovoj opštini
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Zvezdara
08:30 - 14:00 HEROJA GORANA OSTOJIĆA: 6-14,18,23,35-37, MATICE SRPSKE: 60-68,72D,57B-57V,69Đ-73C,85G-91V, ŠESNAESTOG OKTOBRA: 28-38A,21-23, Naselje BEOGRAD: MATIČANSKA: 2A-8A,1-5,33, Naselje MIRIJEVO: DOLAČKA: 8,9A-9V,
09:00 - 13:00 Naselje M.MOKRI LUG: BEKERELOVA: 1A,
Palilula
08:00 - 14:00 PANČEVAČKI PUT: 200, Naselje BG-KRNJAČA: DUNAVSKIH ALASA: 5-77,83-93,97-103, GRADAŠNIČKA: BB,40-78,82-98,102-122, Naselje Krnjača: PANČEVAČKI PUT: 152A-176,180F-182N,200-200B,
08:30 - 14:00 JAHORINSKA: 2-12,16-20,7, LESNOVSKA: 2-6,12-16A, LEVSKOGA: 2-14,1-11, PRIBOJSKA: 23, TINA UJEVIĆA: 2-8,1-5,9-17, VLADE ILIĆA: 3-5, VOJVODE M KRSTIĆA: 2A,1A,
Voždovac
09:00 - 11:00 BILEĆKA: 28A, KAPETANA ZAVIŠIĆA: 4,
Čukarica
08:00 - 12:00 Naselje ŽARKOVO: DIMITRIJA AVRAMOVIĆA: bb,22-32,17, JOVANA MIKIĆA: 1-7, RADA DRAINCA: 10-22,5-17, VELJKA PETROVIĆA: 84,90-94,102-110,120,130-136,103-105,123-139,155-159,167-171, VLADIMIRA ROLOVIĆA: 94-98,102-172,176-176A,89-97A,101-157,161,
08:30 - 16:00 Naselje RUŠANJ: DRAGE VUKIĆEVIĆA 2 DEO: 4-16,20,24-28,1-9,
Zemun
08:30 - 14:30 ILIJE ROGULIĆA: 2-8,14-34,38-44, JOVANA STOJSAVLJEVIĆA: 1-13A,19-53, LAZARA MAMUZIĆA: 16-16C,1-9, MILICE ŠUVAKOVIĆ: 17-61, VERE DIMITRIJEVIĆ: 1-13, Naselje ZEMUN: BATAJNIČKI DRUM 1 DEO: BB,
Obrenovac
09:00 - 10:30 Naselje KONATICE: DONJI KRAJ: 8A,24-28A,38,252A,310,332,27,31,35,215,225,271,347, DUMAČA: 408A, GORNJI KRAJ: 38A,58C,252B,15A,61, KARAŠICA: 412,289A,345, KOD DOMA: 214A,252,312,15-17B,23-23A, KOD GROBLJA: 0,34A,274-276,382-384,396,402, KOD ŠKOLE: 0,16,28,116A,190,13A,325, KONATICE: 0,58D,170A-170B,200A,210A,214,1,39A-39B,167, NEMA NAZIVA ULICE: 8,38,46-48,54,58-58A,86,378,382,392,396,408,13,21,27A-29,33-35A,41-49,201,215-217,225,263,267-269,273, PUT ZA STEPOJEVAC: 58B,218,49A, SELO: 50, SREDNJI KRAJ: 38B,408B,201, ULICA KONATICE: 237,
10:30 - 12:00 Naselje POLJANE: BRGULE: 77, CENTAR: 72B,98A-100A,71B,163, POLJANE: 4,10-12,68-70,74,80-86,94,100,108,1-3,7-11,15,85, POLJANE DONJI KRAJ: 82,5-7A,31, POLJANE GORNJI KRAJ: 6A,28,100,108A,112, SELO: 16,20,104A, ŠKOLA: 32,68A,102A,162-162A,13A,
Sopot
08:00 - 15:00 Naselje BABE: DRAGOLJUBA SPASIĆA: 2-4,8,12,20,24-24,28-34,38,42-44,48,152A,166A,176A,27,31,37-45,51,59-63,67-69,509, DRAGOLJUBA SPASIĆA 1 DEO: 6,26,30-30B,50-52,3-5,49-49B,55, DRAGOLJUBA SPASIĆA 2 DEO: 2,8-10,1,29A, LJUBIŠE KOSTIĆA: 2,57A-57G, MILANA MITROVIĆA: 4,8-10,16,20-22,3,7-7A,13-15,21,27,31, MILANA MITROVIĆA 2 DEO: 2,6-10,7B, MILANA MITROVIĆA 3 DEO: 4-6,10,13, MILANA MITROVIĆA 4 DEO: 4-10,18,11,25,29,43, MILANA RADOSAVLJEVIĆA: 3, MILANA STOJANOVIĆA: 16A,5, MILIJANA SIMIĆA: 2,6-12,148A,5-9,13,17-19,23-29,35,45,151A-153, MILISAVA NOVIČIĆA: 4-6A,10,1-5,11, PARTIZANSKI PUT: 4-10,14-16,20-26,34-42,48-54,58-64,68-72,76-88,92,96,104B,110,114,118-120,124,128-132,138-142A,154-160,164-168,172-174,178,182-186,190-194,200-202,214B,490,1D,11A,131,141A,173A,181A,189,233-235B,265,273,281-281A,285A,455,499,525B, PETRA NOVIČIĆA: 2-4, SELIMIRA PEŠIĆA: 58-60, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA: 2,6,18,5-9,15,21, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 1 DEO: 4,156,162,168,210,222,236,240,1-3A,155-157,161,215, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 2 DEO: 3-5, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 3 DEO: 5,13, VITOMIRA NIKOLIĆA: 2,6-10,120B-120D,238,5-7,11-13,17-19,23-31,35-39,45-51,147, VITOMIRA NIKOLIĆA 1 DEO: 10,3-5, VITOMIRA NIKOLIĆA 2 DEO: 1-3, VITOMIRA NIKOLIĆA 3 DEO: 2-6, VITOMIRA NIKOLIĆA 4 DEO: 1-3, VLADIMIRA KAČAREVIĆA: 2A-4,8-12,140,160,208,139A, ŽIVANA NOVIČIĆA: 2A,1,5-7,11A, Naselje NEMENIKUĆE: JOVANA ŽUJOVIĆA: 3, Naselje PARCANI: KOSMAJSKA: 4A-6,10,16-20,34-34B,38-40,46-58,84,94-106,110,118,122,130-134,138,148-148D,154,164-176A,180-182,186-192,198-206,210-214,218,222-222,226-228,240,246-258,272-274,280,284A,288-288A,308-310,324-326,330A,11B,101,193,301A,307-309,313C,317,325,331,339,343, MILOSAVA VLAJIĆA: 37, Naselje POPOVIĆ: BRAĆE PAVIĆ: 11B, Naselje RALJA: BATE MIRKOVIĆA: , BOŠKA BUHE: 3-9,15-19, BRAĆE RIBAR: 2-10,14,1-9,17-19, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 11-13, DRUGOG JULA: 2-6A,10-12,1-3, DUŠANA PUHAČA: ,2A-6,12-28,32-38B,44-48,1-21, KOSMAJSKA: 24-26, KOSMAJSKOG ODREDA: 2-14,20-24,28-30,38,44,102-106,1-7,13-17B,23,31,35,41-49,53,99-103, KOSOVSKA: 1-3, KOZARAČKA: 1A, MATIJE GUPCA: 47-47A, MILOSAVA VLAJIĆA: 2,8,16-22,26-26,7,15, MILOVANA GLIŠIĆA: 2-8,12-24,28-30,34,1-9,13-15,19-23,27-31,35-37,41-45,51-61,67,81, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 1B-3A,7-15,29, SAVE KOVAČEVIĆA: 2,6V-18,24,28-34,38-44,100,3,7-7A,11,15-29, STEVANA VISOKOG: 2,6,1,7-7A, ŠUMADIJSKA: 26-34,38-40,39-41,47-53, SVETOZARA MARKOVIĆA: 1-5,9-11,15, VOJVOĐANSKA: 2-6A,10,14-30,34-36,42,1-15,19-21A,25-31A,35,45, VOJVODE MIŠIĆA: 2-4A,8-10,18,22-24,32-36,1-7,11-13A, VUKA KARADŽIĆA: 4, Naselje SOPOT: DESPOTA STEVANA LAZAREVIĆA: 2-2A,5-15, DRAGOMIRA VELIKIĆA: bb,2-6,10,18,22-44,48-80,1,5A,17,27-39A,45, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 40-40,27A, IVE TRIFUNOVIĆA: 2-8,12-20,1-23, KAPETANA DRAGIĆA: 7-7A, KNEZA VIĆENTIJA PETROVIĆA: 5, PRVOG MAJA: 4-14A,18,22-24A,3-5,9,13-15,31, RATKA JEVIĆA: 12,24, ROPOČEVAČKA: 2,1A, USTANIČKA: 2-6,1A-15,19, VOJVODE PUTNIKA: 2-14,20-52,1-1,9-13,17-33,39-43E,47-53, Naselje STOJNIK: ČEDA MILOSAVLJEVIĆA: 1-5,
Surčin
09:00 - 15:00 Naselje DOBANOVCI: DUŠANOVA: 24-26,32,36-50,56-96,100-102,110-118,122-134,33-59,63-91,95-111,115-123,127-139, JANKA ČMELIKA: BB,30-74,31-63,69-77,81-83,87, SOKOLSKA: 7-31,47-47G,
Lazarevac
08:00 - 14:00 ulice:Stanislav Sremčević-Crni 706-104a(parna strana),49-67(neparna strana)mMarka Miljanova,Ivana Cankara,Romanijska,Ive Andića,Gavrila Principa,Komska ,7Jula,Ohridska,Zlatiborska,Hajduk Veljka,Njegoševa,Boška Buhe,Miladina Popovića,Milana Zarića
09:00 - 11:30 Naselje Kruševica zaseok Dom,Zekino brdo,Ševar,Do,Vis,Putnjik,Igralište
Kurir.rs