IZMENE NA LINIJI 82 DO 11. DECEMBRA: Evo kojim će ulicama sada prolaziti
Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Gandijevoj, do 11. decembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza. Radovi se izvode na kolovozu Ulice Gandijeve (desna saobraćajna traka – gledano u smeru ka Dr Huga Klajna), na delu od kućnog broja 4 do zone raskrsnice sa Ulicom Partizanske avijacije.
Tokom izvođenja radova doći će do promene u radu linije 82.
U smeru ka Zemunu, vozila će saobraćati ulicama Gandijevom, Egipatskom, Tošinim bunarom, Nikole Dobrovića, Partizanske avijacije, Ljubinke Bobić, Norveškom, Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića, Tošinim bunarom i dalje redovno, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom.
U smeru ka Zemunu, linija će koristiti sva postojeća stajališta, osim stajališta „Generala Nedeljkovića” (smer ka Ulici Marka Čelebonovića).
Kurir.rs/Beograd.rs