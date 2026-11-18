BRIGA OPŠTINE NOVI BEOGRAD ZA NAJMLAĐE: Više od 300 bebi-kolica uručeno novobeogradskim porodicama
Predsednica gradske opštine Novi Beograd Ivana Nikolić i predstavnici Opštine uručili su danas više od 300 besplatnih bebi-kolica porodicama najmlađih Novobeograđana. Ovo je samo jedna u nizu podela koje Gradska opština Novi Beograd organizuje u cilju pružanja podrške roditeljima i olakšavanja prvih meseci roditeljstva.
Tokom susreta, Ivana Nikolić razgovarala je sa roditeljima o njihovim potrebama i iskustvima, kao i o programima podrške koje Opština sprovodi.
Pored besplatnih bebi-kolica, novobeogradskim porodicama Opština Novi Beograd obezbeđuje bebi-pakete, auto-sedišta, Školu roditeljstva, vaučere za popust od 40 odsto na Lumipeek testove za trudnoću, kao i mnogobrojne usluge, proizvode i pogodnosti u okviru programa „Novobeogradska mama”.
Kurir.rs/Beograd.rs