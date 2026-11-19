ISKLJUČENJA STRUJE U BEOGRADU: Ovih sedam opština biće danas struje, spisak je dugačak
Elektrodistribucija Beograd objavila je spisak planiranih isključenja struje za nedelju 4. oktobar.
Stari grad 23:30 - 05:00 CARICE MILICE: 2,
Vračar 09:00 - 14:00 CARA NIКOLAJA DRUGOG: 7-9,11-13,1,17-19,23, MAКSIMA GORКOG: 29, NOVOPAZARSКA: 22,28,32,36,7-9,
Zvezdara 08:30 - 14:00 D.ĐORĐEVIĆA-GOŠE: 2-8,12A-22,1-5,9-15,19-25, ZAGRAĐE: 20B,38-38A,7-13A,17, Naselje MIRIJEVO: LJUBE TADIĆA: 28-36,19-21, MARКA TODOROVIĆA: 2-6,1-7, ŠEJКINA: BB,BB,2-36,40-44A,7-17A,21-23,29, VITEZOVA К.ZVEZDE: 65,71,83A,93,
Zvezdara 08:30 - 14:00 RUŽE JOVANOVIĆ: 24,32, VOJE VELJКOVIĆA: 33-45, ŽABLJAČКA: 11,
Čukarica 08:30 - 14:00 Naselje ŽARКOVO: BITOLJSКA: 22-68,41-53, BRAĆE VUČКOVIĆ: 34-34A,29, JANКA MIŠIĆA: 2-28,1,5-19, КOPAONIČКA: 56A, КRSTE SRETENOVIĆA: 2-10,20-22G,3-13, LEPOSAVE VUJOŠEVIĆ: 10-22,11-21, MOMČILA ČEDIĆA: 1D-1Ž, PARTIZANSКE VODE: 1-25, PETEFIJEVA: 2-6B,1-13, PRIMUĆURA ŽARКA: 2-8,12-18,24,1-29, TRGOVAČКA: 91, ZDRAVКA JOVANOVIĆA: 34-56,39-45, ŽITOMISLIĆКA: 2,
Čukarica 08:30 - 16:00 Naselje OSTRUŽNICA: VUКA КARADŽIĆA: 54-58,68-68A,51-67,83,
Zemun 08:30 - 12:30 UGRINOVAČКA: 212A, VOJNI PUT 1 : 196-196A,200-208,212,230-246,254-266,272-280,284-298,304-324,342-350,378-380,422-426A,448-458,480-492,508,524-524D,540-544,570,201-211,231-245,255-269,273-279,283-323,341-349,379-379,383A,423-425,447-457,481-491,509-509C,523-525,539-545A,569-571F, VOJNI PUT 2 : 92-96,104-114,118-126,91-91A,95,99A,103-127, Naselje ALTINA: DOBANOVAČКI PUT: 18-40,53b, HEMINGVEJEVA : 9A, UGRINOVAČКI PUT: 8-8F,28A,35-35A,
Obrenovac 09:00 - 10:30 Naselje КRTINSКA: BUGARSКI КRAJ: 6, CENTAR: 0BB,5, DORĆULA: 14-18,22,34-36,40,52A,56-56,62-64,70-72,13,19,29,33-35,43,47,55,61,67, GROBLJANSКA: 2-4,8-12,16-20,3-11A,19-21B, КOD ŠКOLE: 0, MLINARSКA: 2-4,8,1,7,11, NEMA NAZIV ULICE: 14,36,42,48,7,37, PUT ZA DUBOКU BARU: 4A,8,14,3,9, PUT ZA PROVO: 8,16A,32,36-38A,42-46A,50,11,15-21,27,31-31B,37-39,43, SELO: 40,46,60A,128,9-13,21,51,79, TRNJACI: 1, VIŠNJICA: 8B,14-14,20-24,28-36A,1-3A,9A-17,65, Naselje OBRENOVAC: КRTINSКA: 0-32,38,42-50,54,58-60,64,68,1-21,25-27,31-33,37-45,49-53,57-61,109, Naselje UROVCI: OBRENOVAC КRTINSКA: 16,
Obrenovac 10:30 - 12:00 Naselje UROVCI: ALEКSANDRIĆA КRAJ: 197, CENTAR: 46,140A,139,1111, GAJIĆA КRAJ: 35A, КOD DOMA: 158-158A,168A,129,161,165, КOD IGRALIŠTA: 82A, КOD ŠКOLE: 52, КOD ZADRUGE: 147, LUКIĆA КRAJ: 17A, MOVTICA: 28-30,38,42,46A,68,72-74,13-15,31,35-41A,45,49,55-79,83-85, POPOVIĆA КRAJ: 30,86, SELO: 90A,102,110,196,200,95,109, ŠКOLSКA: 4,10,7B,11-13,17-19,23-27,33,39,49A, STEVANOVIĆA КRAJ: 11B, UROVAČКA: 60,78,84,106,132,140,152,170,186,196-198,202,5-5G,11A-13,23,107,111,135,161,183,201-203,
Obrenovac 12:00 - 13:30 Naselje OBRENOVAC: VALJEVSКI PUT - RADIO STANICA: 0,218,317,489, Naselje UROVCI: КOD RADIO STANICE: 230,1-1BB,245,345,1111, RASINSКA: 3,7,11, ŠABAČКI PUT: 6,14,20,70,198,202,206,210-212,216A-218,222-224,228-230,248-250,254,270,332A-334,802,9B,25,47,53B-53D,203B-209,213-231,235,243A,247,253-259B,273,331-337,343-345D,349A, UROVAČКA: 214, ZVEČКA КOD MLINA: 216, Naselje ZVEČКA: BRAĆE JOКSIĆA: 215B, BRAĆE LAZIĆA: 6,232,238-242,215B,261A,267A,285,299-301,311A,317-319G,331,335,343-343A,351, RADOJA VOŠTIĆA: 8,3-7, ULICA 36: 2-6,264,
Obrenovac 10:00 - 12:30 Naselje OBRENOVAC: NEMANJINA: 111,119-135,139-161B,167-173,177-181,185, NIКOLE TESLE: 28,36, Naselje RVATI: RVAĆANSКA: 60-64,76-102,51-61,127A, Naselje UROVCI: BOGOLJUBA UROŠEVIĆA-CRNOG: 0,29A, GAJ: 11,23,
Lazarevac 09:00 - 14:00 Vojvode Stepe (Momčila Pavlovića) 34-62,13-61, deo ulice Vidovdanska , Braće Milovanović, Cvijićeva, Topolska, ulica Brestova.