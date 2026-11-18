Beograd
NEBO SE OTVORILO, POTOP U BEOGRADU! Ulicama teku reke, tramvaji stoje, automobili mile... Mrak pao u vreme ručka, gromovi pucaju na sve strane (VIDEO)
Slušaj vest
Kiša je ponovo počela da pada nešto posle 14 časova, a nepun sat kasnije prerasla je u oluju.
Pljusak je zasuo prestonicu i za tili čas mnoge njene ulice pretvorio u reke.
Mrak se spustio na Beograd oko 15.30, ali ga osvetljavaju munje. Pucanje gromova odjekuje u svim delovima grada.
Jasno, kao i uvek, kiša je izazvala saobraćajni kolaps na većini velikih saobraćajnica.
Primera radi, u Bulevaru kralja Aleksandra vozila mile, a tramvaji uopšte ne rade.
Gužve na velikim saobraćajnicama Foto: Printscreen/Naxi Kamere
Vidi galeriju
Velike gužve su i na Gazeli, na Trgu Nikole Pašića, na Pančevačkom mostu, u Bulevaru despota Stefana...
Reaguj
1