POTOP KOD HITNE POMOĆI, GRAĐANI U VODI DO POJASA IZVLAČILI LJUDE IZ AUTOMOBILA! Haos na ulicama Beograda, policija zatvorila prolaz ispod auto-puta! (FOTO)
- Jaka kiša pogodila je Beograd i nastavila se u večernjim časovima, uz poplavljene ulice širom prestonice.
- Zatvoren je prolaz ispod auto-puta kod Hitne pomoći, a policija je blokirala prilaze zbog velike količine vode.
- Građani su u vodi do pojasa izvlačili zarobljene ljude iz vozila, dok novi talas pljuskova stiže iz pravca Srema.
Jaka kiša koja je danas u popodnevnim časovima pogodila Beograd nastavila se i u večernjim časovima, a kako je Kurir pisao, potop je na ulicama širom prestonice.
Naime, kako se vidi na fotografijama sa lica mesta, pojedine ulice su poplavljene, a prolaz ispod auto-puta kod Hitne pomoći je zatvoren zbog ogromne količine vode.
Policija je blokirala prilaze pomenutom prolazu ispod auto-puta kod "NIS"-a i Hitne pomoći, a na fotografijama Kurira se vidi kako su građani — u vodi do pojasa — izvlačili zarobljene ljude iz vozila.
Ove večeri snažan grmljavinski sistem premešta se preko Srema i na svom putu donosi jake pljuskove sa grmljavinom.
U nastavku večeri ovaj snažan grmljavinski sistem preći će i preko Beograda i doneti novi talas veoma obilnih pljukova.
Pogledajte u našem tekstu kako će se kretati nevreme iz sata u sat.
Kurir.rs