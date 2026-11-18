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Jaka kiša koja je danas u popodnevnim časovima pogodila Beograd nastavila se i u večernjim časovima, a kako je Kurir pisao, potop je na ulicama širom prestonice.

Naime, kako se vidi na fotografijama sa lica mesta, pojedine ulice su poplavljene, a prolaz ispod auto-puta kod Hitne pomoći je zatvoren zbog ogromne količine vode.

Policija je blokirala prilaze pomenutom prolazu ispod auto-puta kod "NIS"-a i Hitne pomoći, a na fotografijama Kurira se vidi kako su građani — u vodi do pojasa — izvlačili zarobljene ljude iz vozila.

1/3 Vidi galeriju Potop kod Hitne pomoći Foto: Kurir.rs

Ove večeri snažan grmljavinski sistem premešta se preko Srema i na svom putu donosi jake pljuskove sa grmljavinom.

U nastavku večeri ovaj snažan grmljavinski sistem preći će i preko Beograda i doneti novi talas veoma obilnih pljukova.

Pogledajte u našem tekstu kako će se kretati nevreme iz sata u sat.