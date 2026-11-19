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Tokom protekle noći u Beogradu se dogodilo sedam saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 12 osoba, od kojih dve teže, a u ubadanju nožem na Zelenom vencu teško je povređen jedan muškarac, saopšteno je iz Hitne pomoći.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 20.41 sati na uglu ulica Vojislava Ilića i Gospodara Vučića na Zvezdari teško je kao pešak povređen muškarac (29), koga je ekipa hitne pomoći prevezla na VMA.

Na VMA su prevezene i dve žene koje su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se u 20.43 sati dogodila na auto-putu na Konjarniku u smeru ka mostu Gazela, od kojih je jedna žena (38) imala teške povrede grudnog koša a druga žena (31) bila je lakše povređena.

Muškarac (36) je teško povređen u ubadanju nožem na Zelenom vencu u 20.22 sati, i njega je ekipa hitne pomoći prevezla na VMA.

Hitna pomoć imala je tokom noći 124 intervencije, od kojih je 19 bilo na javnom mestu a za pomoć su najčešće zvali hronični pacijenti sa hipertenzijom i srčani bolesnici.