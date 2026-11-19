Nezapamćeno nevreme napravilo ršum po Beogradu.
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U SAVSKOJ SVE PLIVALO, VODOPAD NA STEPENICAMA ZA PODZEMNI PROLAZ! Šok-snimci potopa u Beogradu kakav se ne pamti! (FOTO/VIDEO)
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Beograd je juče zahvatilo jako nevreme sa obilnom kišom kakva dugo nije pala a beogradske ulice ubrzo su bile pod vodom.
Ulicama su doslovno tekle bujice, a stepenicama u podzemnim prolazima pravi vodopadi.
U nižim delovima Beograda, poput Savske ulice ispod Palate pravde, stvorilo se pravo jezero, a na desetine vozila stalo je usred vožnje zbog ogromne količine vode koja je dosezala i do polovine vrata automobila.
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Palo je neverovatnih 52 litra kiše po kvadratnom metru iako je bilo najavljeno oko 30.
Nevreme je pratila jaka grmljavina sa munjama.
Društvene mreže i jutros su preplavljene jučerašnjim i noćašnjim snimcima iz Beograda.
Kurir.rs/Instagram Serbialive_beograd/Instagram 192
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