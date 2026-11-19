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Nezapamćeno nevreme sa obilnom kišom, koje je juče zahvatilo Beograd, mnoge vozače stavilo je na muke jer su u vodi do pojasa morali da ostave svoja vozila s kojima, jednostavno, nisu imali kud.

Jedan od najdramatičnijih snimaka načinjen je u podvožnjaku kod beogradske Hitne pomoći, inače bolnoj tački pri svakoj jačoj kiši ili pljusku.

Upravo na tom mestu zatekao se jedan vozač koji je mogao lako da ostane potpuno zarobljen u svom vozilu zbog visoke vode, ali srećom odmah su mu pritekli u pomoć i uspeo je da kroz prozor automobila izađe na sigurno.

Muškarac odeven poslovno, u komplet odelu, košulji i sa kravatom, uspeo je da iz auta pobegne kroz prozor, a tek po izlasku jedan detalj privukao je pažnju - iako je u vodi do pojasa prvo je probao da "spase" kravatu tako što ju je povukao na gore da se ne okvasi?!

Pojedini Beograđani su i u ovoj nemiloj sceni pronašli povod za šalu u komentarima na mrežama pa su tako pojedini napisali:

- Di ćeš s kravatom u vodu...

- Ovo mi neje jasno nikako... ako si video jezero di ćeš dalje bre.. pa ne teras podmornicu...

Beograd je juče zahvatilo jako nevreme sa obilnom kišom kakva dugo nije pala a beogradske ulice ubrzo su bile pod vodom. Ulicama su doslovno tekle bujice, a stepenicama u podzemnim prolazima pravi vodopadi.

U nižim delovima Beograda, poput Savske ulice ispod Palate pravde, stvorilo se pravo jezero, a na desetine vozila stalo je usred vožnje zbog ogromne količine vode koja je dosezala i do polovine vrata automobila.