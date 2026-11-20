Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
isključenja vode
BEZ VODE SU DANAS OVI DELOVI BARAJEVA: Na spisku 4 naselja i ove ulice
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Zbog planiranih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, u petak, 20. novembra 2026. godine, u periodu od 9 do 15 sati, bez vode će ostati potrošači u:
NASELJIMA:
Nenadovac,
Glumčevo brdo,
Stara Lipovica,
Dražanovac,
ULICAMA:
novembra,
Lipovičkom putu,
Branislava Jovanovića,
Timočkom putu,
Prvomajskoj i
okolnim.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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