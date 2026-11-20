isključenja struje
DANAS SU BEZ STRUJE OVA 4 DELA BEOGRADA: Isključenja počinju već od 8.30 sati
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Spisak isključenja struje u Beogradu.
Vračar
08:30 - 14:00 NIŠKA: 1-9, SINĐELIĆEVA: 10-12,1-5F/8,
Zemun
08:30 - 13:30 ATANASIJA PULJE : 59, CVIJIĆEVA: 12,16, GETEOVA: 44A-52a,49-79, JAKŠIĆEVA: 2-10,1-21, KRAJIŠKA: 30,34-40,46-46,49-53A,57-59C, MAKEDONSKA: 2-6,1-11, METOHIJSKA: 2-4, PARTIZANSKA: 4-10,1-7, SLOVENSKA: 2-46,5-7,13,17-27,31-33, SOLUNSKA: 2-4,8A,1-5, ŽELEZNIČKA KOLONIJA: 2-28,1-27, Naselje PLAVI HORIZONTI: MILANA REŠETARA : 5-11,
Obrenovac
08:30 - 11:30 Naselje RVATI: KRALJA MILANA: 16J,
Lazarevac
09:00 - 12:00 Naselje Šopić ulica Janka Stajčića 53-113,132-152 (zaseok Krivaja 1).
09:00 - 15:00 Ljig: naseljeno mesto Kadina Luka (zaseok Ćirjanići).
Kurir.rs
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