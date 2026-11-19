NEVREME OBORILO DEO FASADE NA LABUDOVOM BRDU: Delovi zgrade pali na prolaz, stanari upozoravaju na opasnost (VIDEO)
Usled jakog nevremena došlo je do obrušavanja dela fasade stambene zgrade na Labudovom brdu, u Ulici serdara Janka Vukotića.
Delovi fasade pali su na površinu ispred zgrade i rasuti su po prolazu, što predstavlja potencijalnu opasnost za prolaznike i stanare.
Snimak ovog događaja objavljen je na Instagram profilu "serbialive_beograd", uz apel da nadležne službe što pre reaguju, obezbede ugroženi prostor i spreče eventualne nezgode.
Stanari upozoravaju da je neophodno hitno reagovati kako ne bi došlo do neželjenih posledica.
Republički hidrometeorološki zavod izdao je crveni meteo-alarm zbog jakih udara vetra za celu teritoriju Vojvodine i Beograda.
Očekuju se udari vetra jačine od 80 do 110 kilometara na čas.
Pokrenut je i SMS sistem za informisanje i hitno upozoravanje građana.
Upozorenje važi do petka, 20. novembra u 9.56 časova.
Kurir.rs