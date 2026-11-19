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Usled jakog nevremena došlo je do obrušavanja dela fasade stambene zgrade na Labudovom brdu, u Ulici serdara Janka Vukotića.

Delovi fasade pali su na površinu ispred zgrade i rasuti su po prolazu, što predstavlja potencijalnu opasnost za prolaznike i stanare.

Snimak ovog događaja objavljen je na Instagram profilu "serbialive_beograd", uz apel da nadležne službe što pre reaguju, obezbede ugroženi prostor i spreče eventualne nezgode.

Stanari upozoravaju da je neophodno hitno reagovati kako ne bi došlo do neželjenih posledica.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je crveni meteo-alarm zbog jakih udara vetra za celu teritoriju Vojvodine i Beograda.

Očekuju se udari vetra jačine od 80 do 110 kilometara na čas.

Pokrenut je i SMS sistem za informisanje i hitno upozoravanje građana.

Upozorenje važi do petka, 20. novembra u 9.56 časova.