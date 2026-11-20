RHMZ upozorava na nevreme u Beogradu: kiša, grmljavina i pljuskovi očekuju se u naredna dva sata.
Beograd
(VIDEO) POGLEDAJTE SNIMKE KOJI POKAZUJU SVU SNAGU NEVREMENA Jezive munje nad Novim Sadom najavile oluju, nastao kovitlac! POTOP U BEOGRADU, IZDATO UPOZORENJE
Slušaj vest
Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje u 17 časova, navodeći da se na širem području Beograda u naredna dva sata očekuju povremena kiša i kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom.U centru Beograda upravo je počelo da grmi i seva.
Počela je da pada i kiša.
Kako je najavio RHMZ, do kraja dana biće umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlјe mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom, dok će se suvo vreme biti samo na krajnjem jugu naše zemlјe.
Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, u planinskim predelima povremeno i jak.
Oluja i u Novom Sadu
Novembarska oluja visoke baze u okolini Novog Sada ovog popodneva. Oluje se kreću ka istoku prostorom između Šapca i Vrbasa.
2 · Reaguj
Komentariši