Beograd
LANČANI SUDAR NA BANJICI, VIŠE VOZILA UČESTVOVALO U UDESU: Nekoliko ljudi povređeno, formirane duge kolone
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Na raskrsnici Crnotravske i Paunove ulice na Banjici danas u popodnevnim satima došlo je do lančanog sudara u kojem je učestvovalo više vozila.
Prema prvim informacijama sa terena, u nezgodi nema teže povređenih, dok je nekoliko osoba zadobilo lakše telesne povrede.
Zbog uviđaja koji je u toku, saobraćaj u ovom delu grada je znatno usporen i otežan, a u oba smera su se formirale duge kolone vozila. Dodatni problem vozačima stvaraju kiša i klizav kolovoz, kao i popodnevni saobraćajni špic.
Vozačima se savetuje maksimalan oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu i korišćenje alternativnih pravaca dok se saobraćaj na ovoj deonici ne normalizuje.
Kurir.rs/Telegraf
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