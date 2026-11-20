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Na raskrsnici Crnotravske i Paunove ulice na Banjici danas u popodnevnim satima došlo je do lančanog sudara u kojem je učestvovalo više vozila.

Prema prvim informacijama sa terena, u nezgodi nema teže povređenih, dok je nekoliko osoba zadobilo lakše telesne povrede.

Zbog uviđaja koji je u toku, saobraćaj u ovom delu grada je znatno usporen i otežan, a u oba smera su se formirale duge kolone vozila. Dodatni problem vozačima stvaraju kiša i klizav kolovoz, kao i popodnevni saobraćajni špic.

Vozačima se savetuje maksimalan oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu i korišćenje alternativnih pravaca dok se saobraćaj na ovoj deonici ne normalizuje.