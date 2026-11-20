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Poput velikih svetskih metropola, i Beograd je dobio svoju Kinesku četvrt. Ali Belgrade China Town u Zemunu nije još jedan kineski market, niti mesto na kojem se ponuda svodi na kupovinu.

-U okviru Belmax centra nastala je autentična celina posvecena kineskoj kulturi, gastronomiji, tradiciji, zdravlju i zabavi - prostor u kojem se Kina ne posmatra sa distance, već upoznaje kroz sva čula. Na jednoj adresi posetioce očekuje deset restorana sa raznovrsnom ponudom kineskih specijaliteta, centar tradicionalne kineske medicine, spa sadržaji, escape room u kojem kroz avanturu vode glumci, kao i prostor za bilijar i druženje. Spoj različitih sadržaja cini ovu destinaciju zanimljivom i onima koji žele da istražuju autentične ukuse, i onima koji traže drugacije iskustvo za slobodno vreme -kažu iz Belgrade China Town i dodaju:

1/7 Vidi galeriju Autentični deo Kine u Zemunu Foto: Privatna arhiva

-Gastronomija je jedan od najvažnijih razloga za posetu. Deset restorana pruža priliku da se otkriju bogatstvo i raznovrsnost kineske kuhinje, njeni tradicionalni recepti, karakteristicni ukusi i specijaliteti koji kinesku gastronomiju line prepoznatljivom širom sveta. Za ljubitelje azijske hrane, ali i one koji tek žele da je upoznaju, ovo je prilika za pravo malo kulinarsko putovanje. Iza ove ideje stoji vlasnik koji vec tri decenije živi u Beogradu i koji je želeo da kinesku kulturu približi ljudima kroz sadržaje koji prevazilaze uobičajene okvire restoranske i trgovačke ponude.