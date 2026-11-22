Beograd
OD 8 DO 16 SATI: Pojedine ulice na Voždovcu u utorak bez vode
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Pojedine ulice na Voždovcu u utorak, 24. novembra, biće bez vode od 8 do 16 sati zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u toj opštini, saopštilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Bez vode će ostati potrošači ulica Brane Ćosića (od broja 16 do broja 42), Katarine Ivanović,Rastka Petrovića, Medakovićevoj (od Zaplanjske do Katarine Ivanović) i Ignjata Joba (od broja 1 do broja 15).
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" uputilo je apel potrošačima da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir/Tanjug
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