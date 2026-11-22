Slušaj vest

Zbog održavanja manifestacije "Beogradski polumaraton 2026" od 7.30 do 14 časova biće zatvorene ulice na trasi polumaratonske trke i trke na 10.000 metara, i linije javnog gradskog prevoza u tom periodu saobraćati po posebnom režimu, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Trasa trke na 10.000 metara vodi od Bulevara Zorana Đinđića ulicama Omladinskih brigada, Bulevara Milutina Milankovića, Bulevara heroja sa Košara, Tošinog bunara i Narodnih heroja, preko kružnog toka "Novi Beograd", Bulevara Mihajla Pupina i Antifašističke borbe, a cilj je u Bulevaru Zorana Đinđića.

U nedelju, 22. novembra, od 7.30 do 14 časova za saobraćaj biti zatvorene ulice na trasi održavanja polumaratonske trke i trke na 10.000 metara. Iz Sekretarijata za javni prevoz obaveštavaju da će tokom trajanja manifestacije važiti posebna organizacija saobraćaja javnog gradskog prevoza.

Trasa polumaratonske trke:

Start trke je u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Ulice antifašističke borbe do Ulice španskih boraca i trči se sledećom trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića – okret na raskrsnici sa Antifašističke borbe – Bulevar Milutina Milankovića – Omladinskih brigada – okret na raskrsnici sa Đorđa Stanojevića – Omladinskih brigada – Bulevar heroja sa Košara – Tošin bunar – Bulevar Milutina Milankovića – Narodnih heroja – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Pariske komune – kružni tok „Novi Beograd” – Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka – 22. oktobra – Vrtlarska – Bežanijska – Glavna – Karamatina – Kej oslobođenja – Stevana Markovića – Karađorđeva – Karađorđev trg – Bulevar Nikole Tesle – Aleksinačkih rudara – Bulevar Nikole Tesle – kružni tok „Ušće” – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Milutina Milankovića – Antifašističke borbe – kružni tok „Arena” – Antifašističke borbe. Cilj je u Bulevaru Zorana Đinđića.

Foto: bgdmarathon.org printscreen

Izmena autobuskih linija javnog gradskog prevoza:

Linija EKO 1

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija neće raditi.

Od 14 do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 7A

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, vozila će biti upućena u garažu.

Od 14 do kraja rada, linija će radi u redovnom režimu.

Linija 9A

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova linija će raditi na delimično izmenjenoj trasi u skladu sa radovima u naselju Mileva Marić Ajnštajn: Jurija Gagarina – Vladimira Popovića – most Gazela – Mostarska petlja – Bulevar kralja Aleksandra I Karađorđevića – Savski trg – Nemanjina – Trg Slavija.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u skladu sa radovima u naselju Mileva Marić Ajnštajn i na Zemunskom putu.

Linija 15

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, vozila će biti upućena u garažu.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 16

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 vozila će saobraćati na relaciji: Trg republike – Karaburma 2.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 17

Od subote, 21. novembra, od 15.30 časova do nedelje, 22. novembra, do 7.30 časova, linija će u oba smera saobraćati ulicama Bulevar Arsenija Čarnojevića, Omladinskih brigada i dalje na redovnoj trasi.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: redovnom trasom do Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka – Novogradska (Dobrovoljačka u smeru ka Tošinom bunaru) – Cara Dušana i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada linija će u oba smera saobraćati ulicama Bulevar Arsenija Čarnojevića, Omladinskih brigada i dalje na redovnoj trasi.

Linija 18

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: redovnom trasom do Bulevara Arsenija Čarnojevića, zatim Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka – Gornjogradska – Prvomajska – Rada Končara i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 27E

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 vozila će saobraćati na relaciji: Trg republike – Mirijevo 4.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 35

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linije će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 linije će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: redovno do Jurija Gagarina – Vladimira Popovića – most Gazela – Mostarska petlja – Kneza Miloša – Trg Nikole Pašića – Dečanska i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 45

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linije će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Ugrinovačka – Ivićeva – Tošin bunar i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: Tošin bunar – Nikole Dobrovića – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Foto: bgdmarathon.org printscreen

Linija 60

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će saobraćati delimično izmenjenom trasom: Brankov most – isključenje za Ulicu ušće – Ušće pored Brankovog mosta – Staro sajmište – Sajmište – Zarije Vujoševića (u suprotnom smeru Sajmište – Brankov most) – Brodarska – Savski nasip – Jurija Gagarina – zatim će u zoni raskrsnice Ulice Jurija Gagarina i Bulevara Milutina Milankovića izvršiti levo skretanje ka Bloku 45 – Jurija Gagarina i dalje redovno do okretnice „Novi Beograd /Toplana/”.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 65

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: redovnom trasom do Ulice 27. marta – Takovska – Kneza Miloša – Mostarska petlja – most Gazela – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: Marka Čelebonovića – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića – most Gazela – Mostarska petlja – Kneza Miloša – Takovska – 27. marta i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 67

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, vozila će biti upućena u garažu.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 68

Od subote, 21. novembra, od 15.30 časova do nedelje, 22 novembra, do 7.30 časova, linija će u oba smera saobraćati: Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada i dalje na redovnoj trasi.

Od 7.30 do 14 časova, vozila će biti upućena u garažu.

Od 14 časova do kraja rada, linija će u oba smera saobraćati na trasi: Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada i dalje na redovnoj trasi.

Linija 70

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi delimično izmenjenom trasom: Dr Huga Klajna – Marka Čelebonovića – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na sledeći način: Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Nikole Dobrovića i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 71

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima na okretnici „Ledine”.

Od 7.30 do 14 časova, linija će saobraćati do terminusa „Novi Beograd /Blok 20/” na trasi: Vojvođanska – Gandijeva – Jurija Gagarina – Vladimira Popovića do okretnice „Novi Beograd /Blok 20/”.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 72

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova linije će saobraćati od terminusa „Novi Beograd /Blok 20/” na trasi: Novi Beograd /Blok 20/ – Vladimira Popovića – petlja kod Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Nikole Dobrovića i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Bloku 20 saobraćati na trasi: Marka Čelebonovića – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića – petlja kod Sava centra – Vladimira Popovića – „Novi Beograd /Blok 20/”.

Od 14 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 73

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi i to na sledećoj trasi: Jurija Gagarina – Gandijeva – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Šid (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka – Novogradska – Cara Dušana i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati na trasi: Cara Dušana – Dobrovoljačka – Ugrinovačka – Ivićeva – Tošin bunar – Gandijeva – Jurija Gagarina i dalje redovno.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 74

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi i to na trasi: Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 75

Od subote, 21.novembra, od 15.30 časova, do nedelje, 22.novembra do 7.30 časova, linija će u oba smera saobraćati ulicama: Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića i dalje na redovnoj trasi.

Od 7.30 do 14 časova, linije će saobraćati do terminusa „Novi Beograd /Blok 20/” na trasi: Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića – petlja kod Sava centra – Vladimira Popovića – „Novi Beograd /Blok 20/”.

Od 14 časova linija će do kraja rada saobraćati u oba smera na trasi: Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića i dalje na redovnoj trasi.

Linija 76

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, vozila se biti upućena u garažu.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 77

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: 27. marta – Takovska – Kneza Miloša – Mostarka petlja – most Gazela – Bulevar Arsenija Čarnojevića – isključenje za auto-put za Šid (kod „Okova”) – Žorža Matea i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 78

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u skladu sa radovima u ulicama Zemunski put i Teodora Hercla.

Od 7.30 do 14 časova, vozila će u oba smera saobraćati redovnom trasom do Savskog trga i dalje na trasi: Bulevar kralja Aleksandra I Karađorđevića – Mostarska petlja – most Gazela – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka – Gornjograska – Prvomajska i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u skladu sa radovima u ulicama Zemunski put i Teodora Hercla.

Linije 81 i 81L

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linije će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova linije će saobraćati na relaciji Altina 1 – Zemun /Bačka/.

Od 14 časova do kraja rada, linije će raditi u redovnom režimu.

Linija 82

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova linija će saobraćati od terminusa „Zemun /Gornji grad/” na trasi: Zemun (Gornji grad) – Cara Dušana – Dobrovoljačka – Ugrinovačka – Ivićeva – Tošin bunar i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: Marka Čelebonovića – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka – Novogradska – Cara Dušana do terminusa „Zemun /Gornji grad/”.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 83

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija će raditi u skladu sa radovima na Zemunskom putu.

Od 7.30 do 14 časova, vozila će u oba smera saobraćati na redovnoj trasi do Savskog trga i dalje na trasi: Bulevar kralja Aleksandra I Karađorđevića – Mostarska petlja – most Gazela – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 84

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će raditi na skraćenoj trasi: „Nova Galenika – Novi Beograd /Blok 20/” na sledećoj trasi: Cara Dušana – Dobrovoljačka (Novogradska u smeru ka Novoj Galenici) – Ugrinovačka – Ivićeva – Tošin bunar – Bulevar Arsenija Čarnojevića – petlja kod Sava centra – Vladimira Popovića – do terminusa „Novi Beograd (Blok 20)”.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 85

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u skladu sa radovim u Banatskoj ulici.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u smeru ka Borči raditi na delimično izmenjenoj trasi: Jurija Gagarina – Gandijeva – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Šid (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Banovom brdu saobraćati na trasi: Ugrinovačka – Ivićeva – Tošin bunar – Gandijeva – Jurija Gagarina i dalje na redovnoj trasi;

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u skladu sa radovim u Banatskoj ulici.

Linija 88

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će saobraćati do terminusa „Zemun /Gornji grad/”: redovnom trasom do Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Gornjogradska – Ugrinovačka – Novogradska (Dobrovoljačka u smeru ka Železniku) – Cara Dušana – „Zemun /Gornji grad/”.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 94

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Jurija Gagarina – Most na Adi i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 95

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Jurija Gagarina – Vladimira Popovića – petlja kod Sava centra – most Gazela – Mostarska petlja – Kneza Miloša – Takovska – Džordža Vašingtona – Bulevar despota Stefana i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 600

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u skladu sa radovima u Ulici Đorđa Stanojevića i na Aerodromu „Nikola Tesla”.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Most na Adi – Vladimira Popovića – petlja kod Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 601

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u smeru ka terminusu „Beograd na vodi” raditi na delimično izmenjenoj trasi: Vojvođanska – Gandijeva – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 607

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u skladu sa radovima na Aerodromu „Nikola Tesla”.

Od 7.30 do 14 časova, linija će raditi na delimično izmenjenoj trasi: Most na Adi – Jurija Gagarina – Gandijeva – Partizanske avijacije i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 610

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će raditi na relaciji „Jakovo – Novi Beograd /Blok 70A/” na trasi: Jurija Gagarina – Omladinskih brigada do okretnice „Novi Beograd / Blok 58/”.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linije 611 i 711

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linije će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linije će u oba smera da rade na delimično izmenjenim trasama: od Ugrinovaca i Dobanovaca redovnim trasama do Bulevara Arsenija Čarnojevića – kružna petlja „Španskih boraca” (kod Beogradske arene) gde će vršiti promenu smera kretanja – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje na redovnim trasama do Ugrinovaca i Dobanovaca.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 612

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Marka Čelebonovića – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića – petlja kod Sava centra – Vladimira Popovića do okretnice „Novi Beograd /Blok 20/”.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 613

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Marka Čelebonovića – Partizanske avijacije – isključenje za auto-put za Niš (kod „Okova”) – Bulevar Arsenija Čarnojevića – kružna petlja „Španskih boraca” (kod Beogradske arene) gde će vršiti promenu smera kretanja.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linije 703, 705 i 706E

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linije će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linije će raditi na relaciji „Zemun /Bačka/ – periferni terminusi” na sledećoj trasi: Zemun /Bačka/ – Ugrinovačka – auto–put za Novi Sad – Cara Dušana i dalje na redovnim trasama.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linije 704, 706 i 707

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linije će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linije će saobraćati do terminusa „Novi Beograd /Blok 20/” na sledećoj trasi: Cara Dušana – Dobrovoljačka (Novogradska u smeru ka Batajnici) – Ugrinovačka – Ivićeva – Tošin bunar – Bulevar Arsenija Čarnojevića – petlja kod Sava centra – Vladimira Popovića do okretnice „Novi Beograd /Blok 20/”.

Od 14 časova do kraja rada, linije će raditi u redovnom režimu.

Linija 708

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Omladinskih brigada – Jurija Gagarina – Gandijeva – Partizanske avijacije – Marka Čelebonovića i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 860I

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima u Ulici Đorđa Stanojevića.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Bulevar Arsenija Čarnojevića – petlja kod Sava centra – Vladimira Popovića – Jurija Gagarina – Marka Hristića do BAS-a.

Od 14 časova do kraja rada, linije će raditi u redovnom režimu.

Linije 460, 460A, 464, 465, 465A, 466A, 493, 493B, 494, 494A, 499, 581, 581A, 581E i 4414A

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linije će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linije će u oba smera da rade na delimično izmenjenim trasama: BAS – Marka Hristića – Jurija Gagarina – Vladimira Popovića – petlja kod Sava centra – most Gazela i dalje na redovnim trasama.

Od 14 časova do kraja rada, linije će raditi u redovnom režimu.

Linije 72N i 603N

Saobraćaće noćnim terminima u subotu 21. na 22. novembar, u oba smera, na trasi: Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića i dalje na redovnoj trasi.

Linija A1

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linija će raditi u skladu sa radovima na Aerodromu „Nikola Tesla”.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Jurija Gagarina – Vladimira Popovića – petlja kod Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića – auto-put za Šid i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linije će raditi u redovnom režimu.

Linija E6

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova, linije će raditi u redovnom režimu.

Od 7.30 do 14 časova, linija će u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska – Kneza Miloša – Mostarska petlja – most Gazela – petlja kod Sava centra – Vladimira Popovića – Jurija Gagarina i dalje na redovnoj trasi.

Od 14 časova do kraja rada, linije će raditi u redovnom režimu.

Iz Sekretarijata za javni prevoz ističu da je u pitanju okvirni plan organizacije linija javnog prevoza, te da zbog toga može doći do odstupanja, u zavisnosti od situacije na terenu.