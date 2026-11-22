hitna pomoć
TEŠKA NESREĆA U BULEVARU Povređena devojka (20) na uglu sa Batutovom, lekari imali pune ruke posla i sa pijanima! Zbog ovog vremena Beograđane mučile 2 tegobe
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U saobraćajnoj nesreći koja se u 1.21 sati dogodila na uglu Bulevara Kralja Aleksandra i Batutove ulice na Zvezdari teško je povređena devojka od oko 20 godina.
Kako je saopšteno, žena je povređena kao pešak i prevezena je u dežurnu zdravstvenu ustanovu.
Tokom noći hitna pomoć je imala ukupno 123 intervencija, od kojih je 16 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, a na javnom mestu najviše intervencija bilo je zbog alkoholisanih osoba.
Promenljivo vreme utiče na organizam i imuni sistem, zbog čega je tokom noći bilo dosta pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom i bolom u grudima.
Kurir.rs/Tanjug/Beta
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