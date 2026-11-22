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Pijačni „Karavan zimnice” ovog vikenda, u subotu i nedelju, 21. i 22. novembra održaće se na pijaci „Đeram”, saopštavaju iz JKP-a „Beogradske pijace”.

Svi posetioci imaće priliku da, pored svežeg voća i povrća, pazare domaće proizvode pripremljene po tradicionalnoj recepturi. Raznovrsnu ponudu, pored zdravih i kvalitetnih namirnica, činiće i širok asortiman ajvara, ukusnih i zdravih zimskih salata, kompota, pekmeza, sirupa, suvog voća, sokova, meda, vina, rakija i mnogih drugih autentičnih specijaliteta.

Inače, posebnost ove pijace je da, iako spada u red manjih pijaca, posetiocima nudi jako bogatu i kvalitetnu ponudu. Njen koloritni ambijent prepoznali su i ugostitelji, te se na čuvenom „Đermu” kupuju sveže namirnice, ali i uživa u kafeteriji i specijalizovanom ribljem restoranu.

Komforniju kupovinu i posetu toj pijaci omogućava i korišćenje modernog parking-prostora.