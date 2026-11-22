Beograd
KAKO SE SAMO SLADE BUNDEVOM: Pogledajte gozbu u Beo zoo-vrtu! (VIDEO)
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Bundeve nisu samo jesenji ukras. Za naše životinje, one su i ukusna poslastica, ali i prilika za igru, istraživanje i uživanje. Pogledajte kako uživaju u svojim narandžastim zalogajima, objavili su na društvenim mrežama iz Beogradskog zoološkog vrta.
Na snimku se vide tapiri, patagonijske mare i neodoljivi lemuri kako uživaju u igri s bundevama a potom i poslasticama koje su ih sačekale unutra.
Kurir.rs/Instagra Beo zoo-vrt
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